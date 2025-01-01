ЧМ по шахматам превратили в посмешище ради 'золота' для россиянина

Чемпионат мира по быстрым шахматам завершился победой сразу двух гроссмейстеров – норвежца Магнуса Карлсена и нейтрального Яна Непомнящего. Подобная ситуация случилась впервые в истории, вызвав шквал критики в адрес спортсменов и Международной федерации шахмат (FIDE).

Видео дня

В финале блица Карлсен и Непомнящий сыграли семь партий – первые две выиграл норвежец, а затем россиянин сумел ответить аналогичным образом. Судьба чемпионства решалась на тай-брейке, однако три поединка завершились ничьей, после чего Магнус предложил Яну разделить приз.

Это нарушает правила проведения чемпионата, но FIDE пошла на условия спортсменов, отдав "золото" и кубок обоим шахматистам. В ответ американец Ханс Ниманн жестко прошелся по федерации, написав гневный пост на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

"Есть лишь один чемпион мира. Это не тот титул, которым можно просто поделиться. Шахматный мир официально стал посмешищем. Такого никогда не было в истории. Я не могу поверить, что официальная организация шахмат контролируется одним игроком второй раз на этой неделе! Чемпион мира может быть только один!" – отметил Ниманн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Василий Иванчук разрыдался после поражения в партии на чемпионате мира по рапиду. А Магнус Карлсен устроил бунт и был оштрафован FIDE.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!