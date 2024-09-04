На камеру попали лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024. Видео

Украинский легкоатлет Игорь Цветов 2 сентября выиграл Паралимпийские игры-2024. 30-летний уроженец Николаева победил в 100-метровке в классе T35 (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата), опередив двух россиян: Калашяна и Сафронова.

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Во время церемонии награждения в кадр попали лица российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом.

Судя по выражению лиц, звуки для представителей РФ были не очень приятными.

После торжественной части Цветов проигнорировал соперников из России, отказавшись делать с ними совместные фото.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины во вторник, 3 сентября, завоевала четыре золотых награды Паралимпиады-2024. Это позволило нашей команде подняться на 7-е место в общемедальном зачете.

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