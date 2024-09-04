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На камеру попали лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,9 т.
На камеру попали лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024. Видео

Украинский легкоатлет Игорь Цветов 2 сентября выиграл Паралимпийские игры-2024. 30-летний уроженец Николаева победил в 100-метровке в классе T35 (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата), опередив двух россиян: Калашяна и Сафронова.

Видео дня

Во время церемонии награждения в кадр попали лица российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. 

На камеру попали лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024. Видео

Судя по выражению лиц, звуки для представителей РФ были не очень приятными.

На камеру попали лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024. Видео

После торжественной части Цветов проигнорировал соперников из России, отказавшись делать с ними совместные фото.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины во вторник, 3 сентября, завоевала четыре золотых награды Паралимпиады-2024. Это позволило нашей команде подняться на 7-е место в общемедальном зачете.

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