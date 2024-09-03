Мировой рекорд и четыре 'золота'. Украина провела ударный день на Паралимпиаде-2024. Итоги 3 сентября

Сборная Украины во вторник, 3 сентября, завоевала четыре золотых награды Паралимпиады-2024. Это позволило нашей команде подняться на 7-е место в общемедальном зачете.

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Легкоатлет Александр Яровой победил в толкании ядра в классе F20 (умственно отсталые атлеты), установив новый мировой рекорд – 17,61 метра. Еще один украинец Максим Коваль стал третьим.

Пловец Юрий Шенгур выиграл финальный заплыв на 100 м на спине в классе S7 (пловцы с физическими нарушениями). Вторым стал еще один украинец Андрей Трусов.

Комментируя свою победу 21-летний уроженец Полтавщины с трудом сдерживал эмоций, вспоминая страшный ракетный удар российских оккупантов по институту в Полтаве.

Легкоатлетка Юлия Шуляр завоевала "золото" в беге на 400 м среди женщин в классе T20 (умственно отсталые атлеты). 27-летняя уроженка Житомира выдала свой лучший результат в карьере – 55.16, опередив ближайшую соперницу на 0.07 секунды.

Под занавес очередного соревновательного дня Наталья Кобзар завоевала девятую золотую медаль для Украины в беге на 400 метров в классе Т37 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

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