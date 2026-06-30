ЧМ-2026. Гол на последних минутах установил достижение века в сборной Норвегии. Видео

Сборная Норвегии драматично пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, вырвав победу у команды Кот-д'Ивуара на последних минутах встречи. Героем матча стал Эрлинг Холанд, который забил решающий мяч и принес своей команде успех со счетом 2:1.

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Норвежцы открыли счет еще до перерыва. На 39-й минуте Антонио Нуса сместился с левого фланга в центр и великолепным ударом отправил мяч в дальнюю "девятку", не оставив шансов голкиперу соперника.

После перерыва сборная Кот-д'Ивуара сумела восстановить равновесие. На 74-й минуте вышедший на замену Амад Диалло отличился точным ударом и вернул интригу в матч, который, казалось, уже переходил в дополнительное время.

Однако последнее слово осталось за Холандом. На 86-й минуте звездный форвард замкнул точную передачу Патрика Берга и принес Норвегии первую в XXI веке путевку в 1/8 финала чемпионата мира. Последний раз "викинги" играли в этой стадии мундиаля в 1998 году.

Для Холанда этот гол стал уже пятым на нынешнем мундиале. Он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только Лионелю Месси. Кроме того, нападающий обновил собственный рекорд результативности в составе национальной команды, доведя свой счет до 60 голов в 53 матчах.

Еще одно достижение установил капитан норвежцев Мартин Эдегор. Полузащитник отметился голевой передачей в третьем матче чемпионата мира подряд.

В матче за выход в четвертьфинал команда Столе Сольбаккена встретится со сборной Бразилии, которая в своем поединке также победила Японию со счетом 2:1. Встреча состоится 5 июля в Нью-Джерси.

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