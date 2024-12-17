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Но известными не рождаются, ими становятся. И в этом становлении им помогают партнеры по команде. Многие из них в силу разных обстоятельств остаются как бы в тени. Сегодня об одном из них.

Николай Волосянко. Амплуа - защитник. Поиграл в восьми клубах, некоторые из них назову: "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), ЦСКА-"Борисфен" (Киев), "Арсенал" (Киев), ЦСКА (Киев), "Волынь" (Луцк), "Динамо" (Киев). К сожалению, этот футбольный мир Николай Волосянко покинул рано, в 40 лет, 6 июня 2012 года.

Интервью он давать не любил. Но когда давал, то максимально откровенно отвечал на вопросы журналистов. Вот некоторые из них.

- Ваша футбольная жизнь изобиловала большим количеством клубом. С чем это связано?

- Наверное, с тем, что куда меня не приглашали, я никому не отказывал. Если мне предлагали интересные варианты, и я приходил к общему согласию с руководителями клубов, то неизменно ставил подпись под контрактом.

Каждый период в каждом клубе для меня важен. Из этих частиц и складывается жизнь. Может быть, если говорить о достижениях, то таковыми являются ЦСКА, "ЦСКА-Борисфен" и киевское "Динамо". Хотя надо упомянуть и о Мариуполе, где я провел два хороших сезона.

- Начинали вы в "Прикарпатье", откуда уже вас в 18-ти летнем возрасте пригласили в "Динамо". Исходя из логики, вы слыли подающим большие надежды защитником?

- Я уже в 10-м классе ездил играть за "Прикарпатье". Меня заметил Колотов, и благодаря ему я переехал в Киев.

"Динамо" - "Барселона" - 7:0

- Играя в "Динамо", я два раза вместе с партнерами выигрывал чемпионат Украины (1997, 1998 гг.), Кубок Украины, входил трижды в список "33-х лучших футболистов Украины", получал приглашение в сборную страны.

- Матчи, которые запомнились больше всего?

- Каждый матч - это частичка футбольной жизни. Запомнился еврокубковый разгром каталонской "Барселоны" - 7:0 по итогам двух матчей. Результат казался неимоверным, сразу и не верилось в случившееся. Две блестящие победы творили Калитвинцев, Ребров, Шевченко, Максимов, а другие, в том числе и я, носили рояль, на котором те играли. Очень приятно, что поучаствовал в тех матчах. Сами понимаете, что такие грозные команды, как "Барселона", не каждый день обыгрываешь. А там играли Ривалдо, Фигу...

- Ваш первый блин в еврокубках вышел комом. Динамовцы были обыграны венским "Рапидом". А вы провалили игру, по словам главного тренера Йожефа Сабо…

- Из-под меня два гола австрийцы забили в ответной игре. Естественно, тренер был недоволен. Я и сам был недоволен.

Споткнулся ЦСКА на "Брюгге"

- В еврокубках (Кубке УЕФА) вам довелось поиграть, причем тоже удачно, за киевский ЦСКА. Прочувствовали большую разницу между этими турнирами?

- Конечно! Лига чемпионов – праздник, шоу, фиеста. Все внутри бурлит. Да, Кубок УЕФА тоже сильный турнир, но его не сравнить с Лигой. Самой атмосферой, хотя бы.

- Пройдя финский "Йокерит" и сербскую "Црвену Звезду", ЦСКА споткнулся на "Брюгге".

- После домашних 0:2, можно сказать, тягаться с ними было бесполезно. Знаете, мы отдали столько эмоций в противостоянии с "Црвеной Звездой", что на "Брюгге" нас просто не хватило. Даже несмотря на то, что было много времени на подготовку.

- Поражение 0:5 в ответном матче, наверное, было для вас одним из самых неприятных моментов в вашей карьере?

- Иногда такое случается. Мы попали под каток, да и "Брюгге" тогда представлял из себя грозную силу.

- Второе пришествие в Киев состоялось транзитом через "ЦСКА-Борисфен". Именно в этом клубе, как гласит статистика, вы проявили себя лучше всего. Все из-за того, что вы нашли свою команду и пребывали в расцвете сил?

- Это действительно был расцвет моей футбольной жизни и связан он был с тем, что сначала в "Борисфене", а потом в правоприемнике "ЦСКА-Борисфене" создавали прекрасные условия для работы. А какие люди там работали! Сначала тренировал покойный Колотов, затем у руля команды стояли Бессонов, Фоменко, Кузнецов. Коллектив был сильнейший – сплав опыта и молодости. Доигрывали Кузнецов, Литовченко, Чанов.

Лобановский - вне конкурса

- В какой команде чувствовали себя наиболее комфортно?

- Во всех. Благо, посчастливилось поработать с выдающимися тренерами. Лобановский в этом хит-параде, разумеется, вне конкурса. Также выделил бы Фоменко и Павлова.

- Были ли такие моменты в вашей карьере, о которых вы впоследствии жалели?

- Ни о чем никогда не жалею. Жизненная дорога дана Богом раз. Мы сами можем изгадить ее, но вернуть обратно мы ничего не можем.

- Может ли жить футболист без футбола по окончанию игровой карьеры?

- Я таких не встречал. Посчитайте, начиная с молодых лет и до завершения карьеры, проходит 15-20 лет – одна треть всей жизни! Как после этого отойти от футбола?

- Для вас как защитника, кто из форвардов был самым-самым?

- По Украине много пацанов сильных бегало. Я иногда ставил себе этот вопрос, ну кто же, а? И остановился на том, что все зависит от обстоятельств, от этапа времени. Сегодня он тебя повозил по полю, а завтра ты ему не дашь развернуться. Могу лишь сказать, что сложно мне было играть против Гецко, Матвеева, Ателькина, Реброва, Шкапенко.

- Каким-либо забавным случаем из своей карьеры не побалуете?

- Я их не запоминаю. Какой смысл, если все смешные истории коллекционирует Витя Леоненко? Большую часть из них он уже, правда, всем рассказал, но иногда мне кажется, что они у него не кончаются. Нужно сказать, что в "Динамо" моей поры собрались исключительно интересные люди. Максимов, Леоненко, Калитвинцев - все они отличались отменным чувством юмора, но главное - никто ни на кого и никогда не обижался.

- Тяжелая травма заставила вас рано покинуть большой футбол...

- Да, это так. Но только ли меня... Это футбол, и он непредсказуем.