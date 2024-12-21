Мудрику могут навсегда запретить выступать за сборную Украины: все подробности

Спортивный юрист Кэтрин Форшоу заявила, что украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик из-за допингового скандала может завершить выступление в национальной сборной. По мнению Форшоу, санкции на Михаила может наложить не только его клуб, но и Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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"Это [допинг скандал - прим.] также подпадает под юрисдикцию УЕФА-ФИФА. Английская федерация футбола (FA) поделится своими выводами, поэтому могут быть более широкие последствия. УАФ может сказать Мудрику: "Тебе запрещено когда-либо снова представлять свою страну", так что это не просто вопрос того, какие последствия будут для "Челси"", – цитирует Форшоу givemesport.com.

По мнению юриста лондонский клуб может использовать любые варианты наказания.

"Для "Челси" открыты пути. Если будут санкции, восьмилетний контракт Мудрика может стать проблемой. В зависимости от условий трудового договора "Челси" может рассмотреть возможность расторжения. Они, безусловно, рассмотрят расходы, связанные с его отсутствием в игре на четыре года. Это значительный период", – отметила юрист.

Форшоу предполагает, что если Мудрику будет светить двухлетняя дисквалификация, "Челси" захочет расторгнуть его контракт.

"Я не могу представить, что "Челси" просто будет сидеть сложа руки и позволять запрету идти своим чередом", – подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик подозревается в применении запрещенных веществ. 23-летний левый вингер сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества в его организме. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг.

По предварительной информации, в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний (милдронат). Этот препарат, который с 2014 года стал особенно популярным в России, запрещен для использования спортсменами.

Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме,

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