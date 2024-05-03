Полный стадион в Лондоне устроил овации Мудрику. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сыграл 75 минут в победном матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Тоттенхэма" (2:0). Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино вместо 23-летнего хавбека сборной Украины выпустил итальянца Чезаре Касадеи.

Когда украинец покидал поле столичный стадион "Стэмфорд Бридж" устроил ему настоящие овации. В ответ Михаил поблагодарил зрителей за поддержку.

За свои действия на поле Мудрик получил оценку 7,8 от авторитетного статистического портала SofaScore. Украинский футболист отдал три острых передачи, создал голевой момент, пробил в створ ворот и трижды мимо рамки.

Одна из передач игрока сборной Украины имела все шансы стать одной из самых красивых в туре, однако партнеры Мудрика не смогли забить гол.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик стал одним из главных героев матча 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Бернли". Действия футболиста сборной Украины привели к тому, что "Челси" забил гол и оказался в большинстве.

В тоже время бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил мнение, что талант Михаила Мудрика очень сильно переоценен.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро. С того времени принял участие в 55 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами и шестью голами.

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