Мудрик заработал пенальти в матче Лиги конференций. Видео

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик заработал для своего клуба пенальти в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта". На 14-й минуте нашего соотечественника в своей штрафной сбил игрок "Серветта".

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11-метровый удар точно реализовал Кристофер Нкунку.

Для Мудрика это стало 3-м матчем в сезоне. Результативными действиями футболист сборной Украины не отличался.

На момент написания новости счет 2:1 в пользу швейцарцев. Первая встреча завершился со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стала известна зарплата Михаила в "Челси". Согласно сообщениям инсайдеров Михаил получает 100 000 фунтов (5,36 млн грн) в неделю.

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