'Мне предлагали, но я не хочу': Магучих ответила на вопрос о свадьбе с 20-летним женихом

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих не собирается устраивать свадьбу со своим женихом Назаром Степановым за пределами Украины. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, пара ждет, когда ситуация в родной стране будет более безопасной, чтобы организовать церемонию.

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Об этом Магучих рассказала в интервью YouTube-каналу телеканала "Дом". 23-летняя уроженка Днепра добавила, что ей уже предлагали провести свадьбу за границей, но такой вариант Ярослава и Назар даже не рассматривают, так как хотят собрать всех своих близких, многие из которых покинули страну из-за военной агрессии РФ.

"Мы ждем подходящего момента. Говорят, что сегодня надо жить здесь и сейчас. Но все же надо найти такой момент, чтобы все было хорошо – в Украине и в мире. Мне предлагали организовать ее за границей, но я не хочу. Свадьбу хочу в Украине. Я с детства хотела свадьбу – такую дома, с родственниками, со всеми застольями. Конечно, когда я выросла, то уже не хочу такой масштабной, большой свадьбы, как раньше. Но все равно хочется собрать родственников и друзей в одном мест", – сказала Магучих.

Ранее легкоатлетка высказалась об отношениях с женихом. До этого Ярослава ответила болельщикам из-за хейта в адрес Назара. Со своим возлюбленным Магучих произвела фурор во время церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

OBOZ.UA показывал, как выглядит 20-летний жених Ярославы. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов. Кроме того, Магучих рассказала, как бойфренд сделал ей предложение.

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