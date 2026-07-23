УкраїнськаУКР
русскийРУС

Министр спорта России заявил про успех Путина и стал посмешищем в сети

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
3,4 т.
Чиновник получил огромное количество нелестных комментариев
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил продвижение процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования поддержкой российского диктатора Владимира Путина и назвал происходящее "наступательной дипломатической операцией". Его заявление вызвало волну насмешек и ироничных комментариев в сети.

Во время выступления Дегтярев заявил, что реализация стратегии по возвращению российских атлетов стала возможной благодаря поддержке Путина, а также "консолидации власти и денег". По его словам, отсутствие разногласий внутри страны позволяет эффективнее вести работу на международной арене.

Михаил Дегтярев

Министр также заявил, что ранее разные позиции внутри России якобы создавали хаос, поскольку зарубежные структуры анализировали и переводили все звучавшие заявления. Сейчас, по его словам, в стране действует "единоначалие", что позволяет проводить "наступательную дипломатическую операцию".

Кроме того, Дегтярев рассказал о государственной программе "Спорт России", в рамках которой, по его словам, собираются данные обо всех расходах на спорт. Он отметил, что речь идет примерно о 630 млрд рублей в год, включая федеральные, региональные и частные средства, которые, по его мнению, помогут эффективнее развивать спортивную инфраструктуру.

Владимир Путин

Однако в соцсетях и на спортивных площадках слова чиновника встретили преимущественно с сарказмом. Больше всего пользователей удивило выражение "наступательная дипломатическая операция", которое многие сочли абсурдным.

Комментаторы иронизировали, что Дегтяреву стоило бы сначала объяснить смысл подобных формулировок, а некоторые сравнили его "рычажки на пульте управления" с устаревшими методами управления. Другие отмечали, что главной причиной международной изоляции российского спорта стала политика Кремля, поэтому, по их мнению, без действий самого Путина проблемы с допуском спортсменов вообще не возникло бы.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Некоторые пользователи также высмеяли заявление о решающей роли Путина, саркастически заметив, что "чем чаще произносить эту фамилию, тем быстрее всех допустят", а другие язвительно предположили, что чиновник вновь отчитывается перед руководством вместо того, чтобы говорить о реальных результатах.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля Международный олимпийский комитет временно снял отстранение с Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. Одновременно МОК полностью отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

МОК вернул Россию

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

РоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Владимир Путин
Редакционная политика