Министр спорта России заявил про успех Путина и стал посмешищем в сети

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил продвижение процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования поддержкой российского диктатора Владимира Путина и назвал происходящее "наступательной дипломатической операцией". Его заявление вызвало волну насмешек и ироничных комментариев в сети.

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Во время выступления Дегтярев заявил, что реализация стратегии по возвращению российских атлетов стала возможной благодаря поддержке Путина, а также "консолидации власти и денег". По его словам, отсутствие разногласий внутри страны позволяет эффективнее вести работу на международной арене.

Министр также заявил, что ранее разные позиции внутри России якобы создавали хаос, поскольку зарубежные структуры анализировали и переводили все звучавшие заявления. Сейчас, по его словам, в стране действует "единоначалие", что позволяет проводить "наступательную дипломатическую операцию".

Кроме того, Дегтярев рассказал о государственной программе "Спорт России", в рамках которой, по его словам, собираются данные обо всех расходах на спорт. Он отметил, что речь идет примерно о 630 млрд рублей в год, включая федеральные, региональные и частные средства, которые, по его мнению, помогут эффективнее развивать спортивную инфраструктуру.

Однако в соцсетях и на спортивных площадках слова чиновника встретили преимущественно с сарказмом. Больше всего пользователей удивило выражение "наступательная дипломатическая операция", которое многие сочли абсурдным.

Комментаторы иронизировали, что Дегтяреву стоило бы сначала объяснить смысл подобных формулировок, а некоторые сравнили его "рычажки на пульте управления" с устаревшими методами управления. Другие отмечали, что главной причиной международной изоляции российского спорта стала политика Кремля, поэтому, по их мнению, без действий самого Путина проблемы с допуском спортсменов вообще не возникло бы.

Некоторые пользователи также высмеяли заявление о решающей роли Путина, саркастически заметив, что "чем чаще произносить эту фамилию, тем быстрее всех допустят", а другие язвительно предположили, что чиновник вновь отчитывается перед руководством вместо того, чтобы говорить о реальных результатах.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля Международный олимпийский комитет временно снял отстранение с Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. Одновременно МОК полностью отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

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