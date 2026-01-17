Милевский подрался на матче со знаменитым экс-футболистом сборной Украины. Видео

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский подрался с экс-футболистом сборной Украины Сергеем Рыбалкой. Инцидент случился во время матча украинской футбольной медиалиги между командой IGNIS, за которую выступает 41-летний Милевский и RUH Media Team, где 35-летний Рыбалка работает главным тренером.

Причины конфликта не известны. На видео видно, как Рыбалка и Милевский после небольшой перепалки начинают бить друг друга кулаками. На потасовку быстро среагировали окружающие, растащив хулиганов.

Было заметно, что Рыбалка очень расстроен, что ему не дали до конца продемонстрировать свои боксерские навыки на лице оппонента.

Позже в Instagram медиалиги UA Steel появилось фото с рукопожатием Милевского и Рыбалки. В подписи к ролику организаторы лаконично прокомментировали ситуацию: "Тема закрыта".

Рыбалка является воспитанником харьковского "Арсенала", рано заявив о себе как результативный полузащитник: еще в 18 лет стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 20 голов в 48 официальных матчах. В 2008 году перешел в "Динамо", где сначала выступал за вторую команду, а затем закрепился в основе. В его карьере также были успешная аренда в чешском "Словане" из Либерца и период выступлений за киевский клуб до 2017 года.

На международном уровне Рыбалка прошел все юношеские и молодежные сборные Украины. Его главным достижением стало "золото" чемпионата Европы U-19 2009 года, где он забил решающий мяч в матче против Швейцарии на групповом этапе. С 2010 года выступал за молодежную сборную, а в 2015-м дебютировал за национальную команду Украины, сыграв в товарищеском матче против Латвии.

