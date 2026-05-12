'Меня все задолбало. Официально': знаменитая украинская чемпионка ОИ сделала эмоциональное признание

Олимпийская чемпионка Парижа-2026 Елена Кравацкая призналась, что в буквальном смысле выгорела на фоне постоянно ответственности. 33-летняя фехтовальщица пожаловалась на то, что ей невероятно тяжело сохранять здоровое ментальное состояние, а часто хочется просто побыть наедине с собой.

Об этом Кравацкая написала на своей странице в социальной сети Facebook. Спортсменка из Черновцов, которая выиграла "золото" Олимпиады в командной сабле, добавила, что многие ее планы просто рушатся, а идеи не реализовываются.

"Я сейчас скажу вещь, которую от меня, наверное, мало кто ожидает. Я официально за***лась! От большой ответственности. От постоянного "держись". От того, что я не могу просто выключиться и подумать только о себе. Потому что я отвечаю не только за себя. А еще за своего ребенка. И очень часто мои планы, желания или отдых – уходят на второй план. Иногда мне кажется, что я должна быть просто многофункциональным человеком 24/7. Следить за собой и своим ментальным состоянием. Потому что когда сыпется оно – сыпется все. Следить за ребенком. Что он ест. Как себя чувствует. Его занятия, поведение, школа, прививки, БАДы, режим, эмоциональное состояние. И вся эта ответственность – на мне", – поделилась эмоциями Кравацкая.

Саблистка добавила, что старается быть мотиватором для других, однако часто ей самой нужна поддержка. "Я всегда стараюсь быть искренней. И я знаю, что многие люди воспринимают меня как человека-мотиватора. Сильным. Стальным. Тем, который постоянно вдохновляет и все вывозит. Но я тоже человек. И у меня бывают периоды, когда меня все за***ло. И когда мне просто нужна пауза", – резюмировала спортсменка.

