Матч Евро-2024 завершился рекордом, который невозможно побить

Сборные Португалии и Словении стали авторами исторического рекорда в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит на полях Германии. Командам для определения победителя не хватило 120 минут игрового времени и они провели самую короткую серию пенальти в истории континентальных и мировых первенств.

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Об этом информирует аналитический портал Opta. Соперникам понадобилось всего шесть ударов в послематчевой перестрелке 11-метровых, чтобы разыграть путевку в четвертьфинал Евро-2024. Это рекордно низкое количество пробитых пенальти в сериях и вообще минимально необходимое для ее завершения, то есть достижение португальцев и словенцев останется вечным.

Отметим, что голкипер португальцев Диого Кошта стал первым в истории, кто отбил сразу три 11-метровых соперников и ни разу не пропустил в серии. Португалия выиграла 3:0 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

До этого на чемпионатах Европы сборные Хорватии и Турции определили участника полуфинала первенства-2008 за семь ударов. Тогда "клетчатые" сенсационно проиграли 1:3.

На чемпионатах мира соответствующий рекорд установили сборные Германии и Мексики на мундиале 1986 года. Тогда европейцам тоже хватило семи пенальти, чтобы пройти в четвертьфинал, в финале которого они проиграют Аргентине.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о том, что выступает на своем последнем чемпионате Европы в карьере.

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