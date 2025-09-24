Матч чемпионата Украины перенесли из-за свадьбы одного из футболистов. Видео

Матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд, в котором "Колос" (Полонне) должен был сыграть в Тростянце (Волынская область), перенесён на 12 октября. Решение связано с тем, что один из игроков команды из Хмельнитчины, Ростислав Морозов, в это воскресенье (28 сентября) празднует свадьбу, и вся команда будет присутствовать на торжестве.

Видео дня

"Попутно хочу поздравить Морозова с предстоящим событием, у него свадьба в воскресенье", – заявил комментатор во время игры Кубка Украины "Колос" (Полонне) – "Металлист 1925" (1:4).

Ростислав Морозов выступает за "Колос" с апреля 2023 года. Он известен как левый вингер, способный играть в разных линиях команды.

Ростислав Морозов — опытный полузащитник, который начал свою карьеру в любительском футболе еще в 2014 году. За это время он провел 71 матч, забив 22 гола. В профессиональном футболе Морозов сыграл за ФК "Эпицентр" четыре матча в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов.

Этот случай стал уникальным в истории украинского любительского футбола, когда личный праздник футболиста повлиял на календарь соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/16 финала Кубка Украины сразу два аутсайдера преподнесли сюрпризы. Аматорский "Агротех" из села Тишкивка (Кировоградская область) выбил "Чорноморец", а киевский "Локомотив" из Второй лиги прошёл "Верес" из УПЛ.

