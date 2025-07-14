Мареска – тактический гений? Как его 'Челси' уничтожил непобедимый ПСЖ. Тактический обзор финала КЧМ

В финале КЧМ "Челси" сотворил сенсацию - ПСЖ был разгромлен 3:0. Парижане, несмотря на кучу супервозможностей, не смогли забить ни гола. Тогда как лондонцы вложили всю веру в Палмера и сполна этим довольны. OBOZ.UA разбирался, как Мареска смог переиграть Энрике в матче, где на лондонцев не ставил никто.

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Стартовые составы

"Челси": Санчес, Густо, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Энцо, Педру Нету, Палмер, Жоао Педро

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле

Первый тайм. Палмер делает разницу

Неожиданно для многих, первым номером начали аристократы. Прессинг "Челси" заставил ПСЖ прижаться, а Маркиньоса несколько раз накричать на своих игроков, чтобы они работали собраннее. И как же бросил Палмер, когда мяч прошел в нескольких сантиметрах от стойки! Как мы писали ранее о персональных дуэлях финала КЧМ - все пространство освобождали под Коула, чтобы тот получил возможность сделать все, что умеет. Именно этот план потом сработал. Трижды.

В редких позиционных атаках парижан "Челси" закрывался на 6 защитников, но Мареска не повторял ошибок "Интера" с "Ливерпулем", соперников встречали выше. Первая классная атака произошла на 15-й минуте: Руис вырезает на дальнюю, Дуэ мог бить сам, но решил продолжать на Хакими. В то же время, центрбеки подготовились к умным решениям и Колвилл перекрыл прострел. И еще один классный момент закрыл сногсшибательный сейв Санчеса. Скорости становились такими, каких мы не видели ни в одном из матчей КЧМ.

"Челси" прекрасно работал с низовыми передачами, которые постоянно заставляли кого-либо из игроков высунуться на перехват. И именно такой эпизод привел к свободной зоне и первому голу. Палмер несколько раз обманул Мендеша и Руиса, после чего отдал глубоко назад. Вратарь увидел свободное место и выбил на Густо, который не забил сам и выкатил в центральную зону. Коул включился в игру очень вовремя, его никто не закрывал. Классный и мощный удар в левый угол - даже Доннарумма был бессилен. 1:0.

Всего 8 минут понадобилось чтобы Палмер сделал копипасту и забил с той же точки тем же ударом. Как легко чувствовал себя вингер, когда разбросал в разные стороны 4-х соперников и выполнил тот же точечный выстрел в левый угол. ПСЖ ожидал, что "Челси" будет отсиживаться в глубокой защите, поэтому ничего не мог сделать с агрессивностью номинальных хозяев. 2:0.

А что делали парижане? Были попытки выйти вперед через левый фланг и Руиса, но одна потерянная возможность с его ассистом - это все, что можно вспомнить от полузащитника. Больше всего касаний имел Маркиньос, хотя центрбек так же передвигал игру влево. Энрике во время паузы на водичку сделал тайм-аут уровня НБА перед последней минутой - ему важно было уже сейчас спасать положение и выравнивать счет. Тем более, едва ли не весь стадион болел именно за ПСЖ. Не суждено было.

Англичане в течение первого тайма выглядели очень солидно, с элементами откровенного доминирования. Третий гол - это развал парижан: роскошный пас между защитниками на Педру и тот перебрасывает вратаря. 3:0. Французы могли похвастаться лишь упущенными супермоментами, а также выключенными из игры Кварахцехией с Дембеле, которому приходилось становиться плеймейкером. Из минусов у "Челси" - на карточки сели Кайседо и Нету, в зоне которых все больше разогревался Дуэ.

Второй тайм. Чемпиона Европы лишили чуда (и квадрупла)

Что сделает чемпион Европы? На что будут способны Руис, Дембеле и Мендеш? Такие вопросы летали в воздухе стадиона и всей Европы, в то время как где-то в Англии уже понемногу праздновали. Энрике начинал без замен, так же не обновлялись лондонцы. Коучи изначально хотели увидеть влияние раздевалки.

Второй тайм начался именно так, как ждали еще с первых минут игры. "Челси" не спешил забивать, надо было просто взять все палки из лесов Нью-Джерси и пихать их в колеса парижской машины. Мареска и здесь отказался от даблдекера у ворот, положившись на 5 защитников и активную опорную зону против Витиньи. Дембеле так же давал возможности Невешу, отойдя ближе к центру поля. Снова и снова аристократов оставлял в игре голкипер Санчес - он тащил удары там, где у самого высокого человека планеты не хватило бы длины рук.

Аристократы максимально убивали темп. Там, где Палмер забегал вперед, никто не предлагал себя, поэтому Коул крутил латералей у углового флажка и тянул время. Если была возможность погонять вингеров соперника - этим занимались Кукурелья и Густо. Эта стратегия уничтожила пыл ПСЖ, и Витинья теперь бил издали, потому что подойти к чужой штрафной было невозможно. С другой стороны - надо было соревноваться персонально и выгрызать мяч, в чем парижане были слабее в разы. Энрике пытался освежить игру с помощью Барколя, наиболее креативного игрока атаки. Мареска отвечает заменой травмированного Фернандеса на Сантоса.

Последние 20 минут - игра эмоций. "Челси" было достаточно не закрыться слишком низко и им это удавалось. Другими заменами тренер ментально усилил команду, чтобы синие даже не думали останавливаться. А вот замены Энрике были просто заменами: он снимал главных звезд, которые ничего не смогли запихнуть в чужие ворота. Смелость английских игроков поражала: они продавили Маркиньоса, а Беральдо не успевал страховать столь активные выбегания. Доннарумма смог сложиться и предотвратил четвертый гол. Удаление Невеша - бессилие французской команды, умеющей громить "Реал" 4:0, но сама не готова принять такое же поражение.

"Челси" удалось остановить самый быстрый коллектив Европы, который не боялся никого в течение сезона и постоянно бежал вперед за результатом. В ситуации, когда все боялись ПСЖ и пророчили разгром английского клуба, Мареска учел все сильные стороны своих футболистов, поставил Джеймса против Витиньи, заблокировал Кварацхелию через Густо и качественно надул защитников парижан, которые не уделяли должного внимания Палмеру. Но такой триумф был бы невозможен и без голкипера Санчеса: его несколько сногсшибательных сейвов оставили ворота сухими, а преимущество - феноменальным.

3:0 - в первом европейском финале КЧМ "Челси" издевается над чемпионом Европы ПСЖ и забирает второй для себя кубок этого турнира. Звездный Палмер сделал 150% финального успеха своей команды. Пока клубы ждет перерыв. А вот у Энрике скоро матч Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма" - другой лондонской команды.