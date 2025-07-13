Лига чемпионов здорового человека? Что ждать от финала клубного ЧМ и где смотреть игру 'Челси' – ПСЖ

Сегодня пройдет финал Клубного ЧМ - одного из самых скандальных турниров последних лет. Несмотря на то, что ФИФА не удалось показать классную организацию, решающая игра будет с участием действительно сильных команд с кардинально разными стилями. Так кто же способен взять трофей? OBOZ.UA анонсирует о главном матче этого лета.

Видео дня

У "ПСЖ" на кону квадрупл - только второй в мире

Несмотря на все ваши предпочтения, "ПСЖ" - команда мечты. В этом сезоне им нет равных. От такого футбола в экстазе и фанаты, и нейтральные зрители, и игроки. Легкость, с которой проходят игры, - это о стиле, выстроенном тренером Луисом Энрике. Команда использует все ошибки соперника, а вокруг удачных действий строят дальнейший успех. Прессинга парижан не выдерживает ни одна защита, что мы увидели в игре против "Реала". Активные и быстрые фланги дают возможность создать классные комбинации, которые разрезают поле и направляют мяч именно туда, где он нужен в следующий момент атаки.

Финалы - изюминка парижского клуба. Они разгромили "Реймс" в Кубке Франции 3:0, а издевательство 5:0 над "Интером" запечатлено навсегда в истории ЛЧ. К ним добавлена победа в Лиге 1, "ПСЖ" собрала золотой требл. У команды есть уникальная возможность взять квадрупл - до них 4 больших трофея брал только "Селтик" (Суперкубки здесь не считаются). Энрике говорит, что этот сезон особенный и из него надо выжать максимум:

"У нас есть еще один шаг против такой очень хорошей команды, как "Челси". Мы хотим создать историю для нашего клуба". - Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ"

Кроме этого, "ПСЖ" - фантастическая угроза для английских команд: прошли всех, кто им попался в этом году. Во всех матчах подопечные Энрике выглядели очень солидно. А уже совсем скоро парижан ждет еще одна команда Туманного Альбиона - "Тоттенхэм" в финале Суперкубка УЕФА.

У "Челси" на кону честь Марески

Решить ребус с автобусом и отчаянными атаками, чтобы подготовить своих футболистов к интенсивным эпизодам на мяче - это задача Энцо Марески. Весь его путь в этом сезоне сводится к тому, что над итальянцем смеялись из-за большого состава, абсурдного статуса в Лиге конференций и полярных результатов в АПЛ. Лондонцам французы в этом сезоне не попадались, но они также в финале ЛК тоже напихали целую торбу "Бетису". Тогда как в АПЛ взяли 4-е место и выход в Лигу чемпионов. Сам тренер надеется приложить к этому перерождению "Челси" еще один кубок:

"Мы так счастливы. Мы идем игра за игрой. Наконец-то у нас последняя игра сезона, и надеемся, что мы сможем выиграть турнир". - Энцо Мареска, главный тренер "Челси"

Чудо может случиться, это же футбол с европейцами. Супероборона не поможет, спросите "Интер" и его ужасный автобус. Да, есть кейс "Ливерпуля" и его победа 1:0, но это также не совет, потому что французы перестроили тактику. Потому "Челси" следует выбрать второй номер в матче с расчетом на Палмера, он чаще всего бьет, а Нето будет отвлекать защитников. Без Кайседо опорная зона потребует большей концентрации, поэтому если получится настроить эту составляющую - аристократы смогут дать хороший бой французам.

Два победителя таких разных турниров

Концепция Клубного чемпионата мира выдержана почти идеально: в финале сыграют победители нынешних турниров, а не просто команды, которым посчастливилось получить путевку. У "ПСЖ" на счету - Лига чемпионов 2025, хотя не этот фактор обеспечил им участие (помог рейтинг). "Челси" с первого раза выиграл Лигу конференций, но и они здесь по другой причине (именно как победители ЛЧ-2021). Для парижан это дебютное участие в КЧМ и сразу возможность выиграть расширенный турнир. Для англичан это уже третий финал и возможность во второй раз взять золото.

Что говорит статистика?

Голевое преимущество за "ПСЖ": в среднем, 3 гола за матч, 16% реализации ударов в створ, большинство атак через комбинационный футбол. Выход на половину соперника происходит флангами, на индивидуальных действиях Дуэ и Кварацхелии. Для Энрике принципиально, чтобы его команда доминировала в чужой штрафной площади, оттуда идет 66% ударов. Парижане сильнее по дальним передачам, которых выполнили вдвое больше, чем "Челси", а по газону они в среднем выполняют 8 непрерывных пасов. Очевидно, что в этом матче мы увидим первым номером именно победителя ЛЧ.

У "Челси" работает другая схема: медленное развитие игры с взрывными эпизодами. Лондонцы одинаково давят с обоих флангов, хоть и гораздо чаще, чем "ПСЖ", меняют зону активности. Они больше тяготеют к стандартам и это понятно - 64% против 51% успеха в верховой борьбе. Подопечные Марески позволяют себе больше ударов издали, которые проводят через Педру и Палмера. Как мы уже отметили, инициатива будет на стороне французов, поэтому приготовьтесь увидеть много фолов на карточку - по этому показателю аристократы в топе среди всех команд турнира.

Что касается очных встреч, то команды пересекались 8 раз, все в ЛЧ: трижды выигрывал "ПСЖ", дважды "Челси", еще 3 игры завершились вничью. История говорит, что не стоит ждать много голов: единственный раз аристократы выиграли 3:0 еще в 2004-м; после 2 гола за весь матч - норма для этой пары.

Персональные дуэли на вес золота

Даже если вы презираете этот турнир, то посмотреть финал будет интересно хотя бы ради персоналий. Например, на центрбека "Челси" Трево Чалобу против одного из лучших нападающих современности Усмана Дембеле. Защитник уже размялся в полуфинале, остановив агрессивно крепкую атаку "Флуминенсе". И хотя игрок парижан пропустил групповой этап, он уже сейчас вернулся на свой привычный уровень. Для него финал важен и тем, что он главный претендент на Золотой мяч. Чем ближе к решающей игре, тем больше форвард раскрывается.

Еще одна дуэль спряталась на другом краешке поля. Атакующий потенциал Жоау Педру пройдет проверку Маркиньоса. Бразилец впереди только на этой неделе получил шанс на старт, но 2 гола в ворота "Флу" стали залогом сегодняшнего матча. Зато защита французов держится именно на их главном центральном защитнике - рекордсмен "ПСЖ" по количеству матчей, кроме выдающихся технических качеств, имеет еще и хорошую позиционную игру.

Ну а чтобы атаки произошли, сначала надо будет пройти центральную зону, где лучшего будут определять Витинья и Фернандес. ФИФА пишет, что зажигательный Фернандес ускоряет выход "Челси" вперед, тогда как парижане захватывают пространство через тонкие и точные пасы темпового Витиньи. У каждого есть по голу, и в этом матче от них ждут красоты в центре поля, где обе команды проводят 45% времени.

Где смотреть финал КЧМ?

Матч пройдет сегодня, 13-го июля, на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум" в Нью-Джерси, вмещающем 82.5 тысяч зрителей. Начало в 22:00 по Киеву. Покажут финал КЧМ MEGOGO и Общественное Спорт.