'Манчестер Сити' пропустил невероятный гол с центра поля от клуба с 3-го дивизиона. Видео

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Джейми Донли, выступающий на правах аренды за клуб "Лейтон Ориент" (3-й футбольный дивизион Англии), отметился фантастическим ударом в1/16 финала Кубке страны. 20-летний нападающий забил в ворота "Манчестер Сити" с центра поля.

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На 16-й минуте хозяева смогли отобрать мяч в центре поля у дебютанта "горожан" Нико Гонсалеса.

В этот момент Донли, который был рядом с Гонсалесом, увидел, что немецкий вратарь "Сити" Штефан Ортега далеко вышел из ворот и дальним ударом отправил кожаную сферу точно под перекладину.

Круглый снаряд ударился о спину немца и вместе с ним влетел в рамку. В официальном протоколе этот гол был записан именно на Ортегу.

Стоит отметить, что этот гол в итоге не спас "Лейтон" от вылета из турнира. Фаворит на 56-й та 79-й минутах забил дважды и прошел в следующий этап.

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