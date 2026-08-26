"Манчестер Сити" купил уникального футболиста за 100 млн евро. Все подробности

"Манчестер Сити" официально оформил переход полузащитника "Лилля" и сборной Марокко Аюба Буадди. Сумма сделки может достигнуть 100 миллионов евро, что делает 18-летнего футболиста самым дорогим игроком младше 20 лет в истории Английской Премьер-лиги.

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Английский клуб выплатит французской стороне 95 миллионов евро гарантированно, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Контракт рассчитан до июня 2031 года, а на поле новичок будет выходить под 32-м номером.

Буадди считается одним из самых востребованных молодых полузащитников мира. Несмотря на возраст, он уже провел 96 матчей за первую команду "Лилля", дебютировав на взрослом уровне вскоре после своего 16-летия. В его активе также восемь игр за сборную Марокко.

Дополнительный интерес к футболисту привлек чемпионат мира 2026 года. На турнире Буадди сыграл пять матчей и помог марокканской команде выйти в четвертьфинал. Одним из наиболее заметных для него стал поединок против Бразилии.

Высокая стоимость трансфера объясняется сразу несколькими факторами. После ухода Родри "Манчестер Сити" искал игрока на позицию опорного полузащитника, способного сразу претендовать на место в основном составе. При этом на рынке немного футболистов, которые в 18 лет уже имеют опыт регулярных выступлений в топ-лиге, еврокубках и на чемпионате мира.

Уникальность Буадди заключается в сочетании возраста, опыта и игровых качеств. Он способен действовать как разрушитель атак соперника и одновременно участвовать в развитии наступления через передачи и продвижение мяча. Кроме того, к совершеннолетию полузащитник успел провести почти сотню матчей на взрослом уровне, что является редкостью для игроков его поколения.

Необычной является и его биография вне футбола. Буадди досрочно окончил школу с углубленным изучением точных наук и параллельно получает высшее образование по направлениям физики и математики.

Этот переход стал рекордным не только для АПЛ среди игроков младше 20 лет, но и для "Лилля". Французский клуб еще никогда не продавал футболиста за такую сумму.

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