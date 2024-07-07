Максим Михельсон: Рад за Черкассы, Украину и наш родной клуб 'Черкаськи Мавпы', за то, что воспитали чемпиона НБА

Бывший главный тренер "Черкаських Мавп", тренер Святослава Михайлюка Максим Михельсон на персональной странице в Facebook поделился эмоциями по завоеванию Святом титула чемпиона НБА в составе Бостон Селтикс"

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"Свят стал чемпионом НБА! Невероятно! Фантастически! Но, должно быть, смотря для кого! Мы с ним мечтали об этом давно и я, честно говоря, даже могу сказать, что был уверен, что такое произойдет, и вопрос для меня был только в том, когда. Поэтому для меня это чемпионство было обычно эмоциональным, радостным и феерическим, но не скажу, что неожиданное. Это, пожалуй, большее то ощущение, когда сбывается давняя мечта и когда ты просто по-настоящему рад за близкого твоему сердцу человека!

Очень рад за Свята! Не буду говорить очень громких слов, но это точно что он для меня больше, чем просто воспитанник. Пожалуй, я, как никто другой, знаю, как много и тяжело ему пришлось работать для достижения этого результата! Рад, точнее говоря, за то, что та работа, в которую я погрузился с головой на последние почти 30 лет, дала еще и такой результат. Что говорить, мы работаем со Святославом непрерывно последние 17 лет (с 2007 года), конечно, я рад!

Рад за Черкассы, за Украину и наш родной баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" за то, что воспитали чемпиона НБА!

Это вообще что-то невероятное! Только вдуматься, баскетбольный клуб из Черкасс подготовил уже несколько игроков национальной сборной Украины, игроков НБА и чемпиона НБА! Какую еще нужно сделать рекламу для баскетбольного клуба, чтобы привлекать новых спонсоров и юных питомцев? Рад за Михаила Бродского, потому что его вклад в этот успех очень трудно переоценить, и я уверен, он этим тоже гордится!

Праздников это действительно гордость клуба, города и нашей Украины! И честно говоря, сердце колотилось с невероятной скоростью и с особым чувством гордости, когда Свят делал чемпионское фото с командой, завернутый в украинское знамя, которое мы, кстати, с моим Максом пронесли в зал через охранников, которые нас с этим флагом туда не пускали . И это понимание, что следующие 100 лет, а может, и больше, это чемпионское фото "Бостон Селтикс" будет всегда напоминать всем, что там есть частица украинской души, частица украинской нации, все это очень радовало! Все понимают, что в такие трудные времена для Украины, эта возможность напомнить о нашей стране всему миру, которой воспользовался Свят, очень важна!

Но сейчас я хочу написать не об этом. Я хочу поздравить с этим успехом моих замечательных друзей, людей, без которых этого точно не произошло! Хочу поздравить родителей Свята– Инну и Юрия Михайлюков!

Прежде всего, это невероятные люди! Я с гордостью называю их своими Друзьями, потому что так оно и есть! И меня очень радует тот факт, что друзьями мы стали за долго до того, как Свят стал чемпионом НБА или даже проявил себя на юношеских или молодежных чемпионатах Европы. Это уже произошло потом. А до этого была дружба, которая держится уже более 15 лет. И я невероятно горжусь этой дружбой! Инна и Юра отличные родители! И я всегда говорил, что успех Свята – это симбиоз многих факторов, и одним из важнейших является именно его родители! их поддержка, вера в своего ребенка и забота о нем. Я помню, как Юра полностью подстраивал свой рабочий график под расписание и нужды Свята. Ранним утром перед школой он вез его на нашу индивидуальную тренировку, потом отвозил в школу, из школы снова на тренировку... и так много лет. Все поездки в деревню, на огород или просто по семейным делам были подстроены под наши тренировки! (Надеюсь, что я достаточно раз спас Свята от тяжелого труда в селе и он это оценил). Юра действительно на 100% посвятил свою жизнь своему сыну. Лично у меня это вызывает большое уважение к этому Мужчине! Инна всегда грела Свята своей материнской любовью и поддержкой!

И еще раз повторюсь, что это тот фактор, без которого я уверен, никогда бы не случилось всех тех больших и маленьких побед и рекордов, которыми просто доверху наполнена баскетбольная карьера Святослава и никогда не случилось бы этого чемпионства НБА!

Итак Юра и Инна, я горжусь тем, что вы мои Друзья, и я от всей души поздравляю вас с этим очередным историческим успехом вашего Свята! Поздравляю Вас с Вашим чемпионом НБА! Вы невероятны! Обнимаю Вас!!!".