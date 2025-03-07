'Лжец помогает Путину. Вредит Украине': легенда мирового спорта набросился с критикой на Трампа

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек резко осудил действия администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что нынешние американские власти вредят нашей стране и подыгрывают кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли призвал Трампа и его чиновников отстаивать интересы Украины, ее свободу и территориальную целостность, а также наказать путинскую Россию за ее преступления.

"Американский президент своими заявлениями сознательно помогает самому главному преступнику современного мира Путину. Все, что делает Дональд Трамп, вредит Украине в переговорах о мире, который должен учитывать все украинские территории, включая Крым. Целью должно быть привлечение Путина к ответственности рано или поздно за все его ужасающие преступления. США возглавляет величайший лжец с мафиозными практиками и сторонник главного преступника современности Путина", – написал Гашек.

Не так давно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Он также назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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