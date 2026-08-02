Луис Суарес забил фантастический гол с 45 метров, поразив даже Месси. Видео

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес отметился одним из самых эффектных голов сезона в МЛС. 39-летний уругваец поразил ворота "Коламбус Крю" ударом практически с центральной линии поля после ошибки соперника в середине поля, открыв счет в матче.

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Яркий эпизод произошел на 16-й минуте встречи. Полузащитник гостей Андре Гомеш потерял мяч в центральном круге под давлением Янника Брайта, после чего снаряд оказался у Суареса.

Тот мгновенно оценил ситуацию и заметил, что голкипер "Коламбус Крю" Патрик Шульте далеко вышел из ворот. Не приближаясь к штрафной площади и не разыгрывая атаку через партнеров, уругвайский форвард нанес удар правой ногой почти от центра поля.

Мяч по высокой траектории перелетел вратаря, который пытался вернуться назад, и опустился под перекладину.

Месси, который начинал встречу на скамейке запасных не смог сдержать своих эмоций. Его восхищенное выражение лица попало на камеру.

Победный результат хозяева установить не смогли. Встреча завершилась со счетом 2:2. Для Суареса этот мяч продолжил результативную серию в регулярном чемпионате МЛС. В последних четырех матчах опытный форвард забил семь голов.

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