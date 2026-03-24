Лучший украинский теннисист 'принципиально не хотел играть за Украину' и просил гражданство Болгарии. Ему отказали из-за 'завышенного аппетита'

17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев сменил гражданство и теперь будет выступать за Узбекистан. Ранее он пытался получить болгарский паспорт, однако федерация Болгарии отказалась из-за завышенных финансовых требований спортсмена, пишет "Чемпион".

Летом прошлого года тренер Белозерцева Стефан Пантов, одновременно работающий в Болгарской федерации тенниса, анонсировал возможное получение болгарского гражданства для юниора.

По данным источника, Билозерцев и его команда не хотели выступать за Украину и кроме Болгарии вели переговоры и с Казахстаном, но отсутствие стартовых финансовых бонусов помешало соглашению.

"Белозерцев со своей командой ходили по всему теннисному миру и предлагали себя. Принципиально не хотели играть за Украину. Знаю, что они вели переговоры с Казахстаном. Но в Казахстане решили временно прекратить практику стартовых финансовых бонусов за выступления под флагом этой страны в теннисе и, скорее всего, этот фактор не позволил сторонам договориться", – приводит "Чемпион" информацию анонимного источника.

На данный момент Билозерцев занимает 13-е место в мировом юниорском рейтинге. В 16 лет он выиграл первый профессиональный титул на турнире серии ITF М15 в сербской Куршумлийской Бани.

Летом 2025 года во время юниорского Уимблдона Никита оказался в центре резонанса после отказа давать интервью на украинском языке. После одного из матчей его тренер Стефан Пантов заявил журналистам, что игрок будет отвечать только на русском или английском.

