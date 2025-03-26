Лучшая! Украинская биатлонистка взяла 1-е место Кубка мира, опередив всех по важному показателю

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима стала лучшей среди всех участниц Кубка мира, который на минувших выходных завершился в Норвегии, по точности стрельбы. Наша соотечественница выбивала более 90% мишеней как в стойке, так и в стрельбе из положения лежа.

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Соответствующие данные приводит портал Biathlon Live, журналисты которого проанализировали результаты биатлонисток, которые приняли участие минимум в 12 гонках минувшего сезона КМ. Джима поразила 355 мишеней из 380, что составило 93,42%. При этом любопытно, что украинка не была лучшей в обоих видах стрельбы, но ее показатели максимально близки друг к другу.

В стойке 34-летняя киевлянка продемонстрировала точность 92,11%. А лежа наша соотечественница отметилась результативностью в 94,74%.

По общему показателю точности стрельбы Джима опередила почти на один процент Суви Минкинен из Финляндии и почти на полтора – немку Франциску Пройс.

Добавим, что шестое место в рейтинге заняла еще одна биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко. Ее результат 293 мишени из 320, или 91,56%.

Как сообщал OBOZ.UA, биатлонистка сборной Германии Франциска Пройс стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону сезона 2024/25 после того, как в заключительной гонке турнира драматично опередила Лу Жанмонно из Франции, которая упала на последнем повороте трассы.

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