Развязка сезона! Чемпионка мира по биатлону упала в последнем повороте последней гонки и лишилась Большого хрустального глобуса. Видео

Франциска Пройс стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону сезона 2024/25! Немецкая биатлонистка выиграла заключительный масс-старт сезона, а её главная соперница француженка Лу Жанмонно драматично потеряла шансы на трофей из-за падения на последнем повороте трассы.

Видео дня

Перед финальной гонкой сезона в Холменколлене Жанмонно лидировала в общем зачёте, опережая Пройс на пять очков. Однако интрига сохранялась до последнего, поскольку масс-старт мог полностью изменить итоговую таблицу. Оба главных претендента на трофей прошли первую половину дистанции с переменным успехом, а на последнюю стойку вышли практически одновременно.

Решающий круг француженка и немка начали в считанных секундах друг от друга, оторвавшись от соперниц. На финальном подъёме Жанмонно попробовала атаковать, но Пройс не отставала. Однако на последнем повороте Лу допустила ошибку – слишком сильно сместилась к ограждению и упала. Этот момент стоил ей не только победы в гонке, но и Большого хрустального глобуса.

Пройс первой пересекла финишную черту, оформив триумфальный дубль – победу в масс-старте и в общем зачёте. Второй финишировала Эльвира Эберг, а разочарованная Лу Жанмонно сумела добраться до третьего места. Украинки Юлия Джима и Елена Городна завершили гонку за пределами топ-20.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!