Лучшая теннисистка Украины решила не играть за сборную. Ее заменит 582-я ракетка мира

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №18) не сыграет за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, сообщает Украинский теннис. Причины отсутствия 22-летней киевлянки неизвестны.

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Вместо Костюк в поединке сыграет 19-летняя теннисистка из Киева Анастасия Лопата, занимающая 582-е место в рейтинге WTA.

Полностью состав женской сборной Украины по теннису выглядит следующим образом Анастасия Лопата, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Надежда Киченок и Анастасия Соболева. Поединок состоится 16 – 17 ноября в Техасе на корте The Courts McKinney (хардовое покрытие).

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале этого года женская сборная Украины по теннису в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг проиграла Румынии и не смогла впервые в своей истории выйти в финальный турнир, который состоится в ноябре 2024-го. Счет после первого игрового дня на грунтовых кортах Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) - 2:0. Итоговый результат - 2:3.

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