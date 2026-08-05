Ломаченко впервые появился на публике и поразил своим видом. Как выглядит сейчас боксер. Видео

Василий Ломаченко впервые за долгое время появился на официальном мероприятии после объявления о возобновлении карьеры. Украинский боксер принял участие в церемонии передачи чемпионского пояса WBO в легком весе новому обладателю титула Абдулле Мейсону.

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38-летний Ломаченко лично вручил пояс 22-летнему американцу, который считается самым молодым действующим чемпионом мира по боксу. На опубликованных кадрах украинский спортсмен выглядит заметно стройнее, чем во время последних выступлений на ринге, что вызвало обсуждение среди болельщиков.

Часть пользователей обратила внимание на физическую форму украинца и его внешний вид. Некоторые отметили, что Мейсон выглядит значительно крупнее Ломаченко, а также предположили, в какой весовой категории может продолжить карьеру бывший чемпион мира.

В комментариях многие назвали церемонию символической передачей эстафеты от одного поколения боксеров другому. Пользователь Coach Cutty написал: "Такие моменты имеют значение. Один чемпион передает эстафету следующему, и именно это делает историю бокса особенной. Уважение обоим".

Другие болельщики поблагодарили Ломаченко за поддержку молодого чемпиона, а также напомнили о сообщениях о его возвращении на профессиональный ринг. Некоторые фанаты выразили мнение, что потенциальный бой между украинцем и Мейсоном мог бы стать одним из самых интересных противостояний в дивизионе.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях лично вручил пояс 22-летнему американцу, который сейчас является самым молодым действующим чемпионом мира по боксу. Для Ломаченко этот титул имеет особое значение: поясом WBO в легком весе он владел с 2018 по 2020 год.

Мейсон остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 21 победа, из которых 18 одержаны нокаутом. Последний бой американец провел в начале июля 2026 года, когда победил Альберта Белла, который до того момента потерпел лишь одно поражение в карьере.

Появление Ломаченко на церемонии стало одним из первых публичных выходов украинца после новостей о возвращении в спорт. В мае сообщалось, что 38-летний боксер решил возобновить профессиональную карьеру.

В июле Ломаченко прибыл в США, где продолжает подготовку к следующему поединку. На опубликованных кадрах украинец выглядит заметно похудевшим и находится в тренировочном процессе перед возвращением на ринг.

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