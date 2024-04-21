Сенсация года! Непобедимый чемпион мира по боксу проиграл бой, трижды угодив в нокдаун. Видео

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе американец Девин Хэйни (31-1, 15 КО) в главном событии шоу вечера бокса в Бруклине (США) потерпел сенсационное поражение от соотечественника Райана Гарсию (25-1, 20 КО). Накануне Гарсия пришел на церемонию взвешивания с бутылкой пива и не уложился в вес, из-за чего лишился шанса завоевать чемпионский пояс.

С первых минут Гарсия обозначил свое преимущество, попав левым хуком в Хэйни. Последнему удалось спастись в клинче, а уже в следующем раунде уверенно отработать джебом.

После этого пошла позиционная борьба с большим количеством клинчей и фолов, что несколько раз спровоцировало недовольный гул зрителей.

В 7-м раунде Хэйни отдал инициативу и пропустил левый боковой в челюсть, после чего впервые в своей карьере угодил в нокдаун. Девин вновь попытался уйти в клинч, где его уже после сигнала рефери вновь достал Гарсия, за что получил штраф.

Избиение чемпиона продолжилось и в заключительных раундах. В 10-м и 11-м раундах Райан вновь отправил соперника в нокдаун, сняв вопросы о победителе.

В итоге двое судей отдали преимущество Гарсии, а третий насчитал ничью: 112-112, 114-110 и 115-109 в пользу Райана.

Позже президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Хэйни не потерял титул.

"Как и в бою Корралес против Кастильо, когда претендент не сделал вес, Хэйни остается чемпионом WBC", - написал Сулейман в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая прошлого года украинец Василий Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) назвал это ограблением украинца.

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