'Лобановский выгнал бы': легенда 'Динамо' Сабо назвал главную слабость Шовковского

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не способен проявить жесткость и принципиальность в отношении своих подопечных на фоне неудачных результатов за последний месяц. Кроме того, наставник "бело-синих" должен решить странную ситуации с капитаном команды Андреем Ярмоленко, который не попал в заявку на игру с "Металлистом-1925".

Такое мнение в интервью изданию "Украинский футбол" выразил легендарный футболист столичного клуба Йожеф Сабо. По словам бывшего тренера "Динамо" и сборной Украины, президент "бело-синих" Игорь Суркис должен вмешаться в конфликт внутри коллектива.

"Из своего опыта скажу следующее. Я хорошо знаю Сашу. Шовковский слишком мягкий, чтобы собрать команду вместе и стукнуть кулаком по столу, или кого-то наказать. Ситуация с Ярмоленко? Лобановский выгнал бы его из команды. Сказал бы – давай, иди себе, друг мой, хватит. Оставлять эту ситуацию на самотек сегодня президенту клуба Игорю Суркису никак нельзя. Надо что-то решать", – сказал Сабо.

Напомним, после матча с "Металлистом-1925" Шовковский объяснил отсутствие Ярмоленко тем, что футболист сослался на семейные проблемы, назвав его поведение странным.

Отметим, что накануне "Динамо" сыграло 1:1 с харьковчанами и в четвертый раз подряд завершило вничью матч чемпионата страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев стал участником конфликта с болельщиками после матча 8-го тура УПЛ против "Металлиста-1925".

