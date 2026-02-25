Лига чемпионов. В матчах с историческим рекордом и сенсацией определились первые участники 1/8 финала

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 24 февраля стали известны первые команды, вышедшие в 1/8 финала. В ответных встречах стыкового раунда "Атлетико" разгромил "Брюгге" 4:1 и прошел дальше с общим счетом 7:4. "Ньюкасл" обыграл "Карабах" 3:2, завершив противостояние с итоговыми 9:3. "Байер" после нулевой ничьей с "Олимпиакосом" оформил выход за счет победы 2:0 по сумме двух матчей.

Главной сенсацией стал успех "Буде-Глимт" в дуэли с "Интером". Скромный норвежский клуб выиграл дома 3:1 и добился победы в гостях 2:1, обеспечив общий счет 5:2 и впервые в истории пробившись в 1/8 финала турнира.

В ответной игре на 58-й минуте Йенс Петтер Хауге вывел гостей вперед после ошибки защитника и добивания после сэйва вратаря.

На 72-й минуте Хокон Эвен удвоил преимущество.

"Интер" ответил лишь одним мячом: на 76-й минуте отличился Алессандро Бастони.

Матч в Англии принес исторический антирекорд. "Карабах" пропустил дважды уже к 6-й минуте после голов Сандро Тонали и Жоэлинтона, а всего в текущем розыгрыше турнира азербайджанский клуб допустил 29 пропущенных мячей в 10 встречах: 21 на общем этапе и 8 в двух играх против "Ньюкасла". Этот показатель стал наибольшим за один сезон Лиги чемпионов без учета квалификации.

25 февраля состоятся еще четыре ответных поединка: "Аталанта" примет "Боруссию" Дортмунд, ПСЖ сыграет с "Монако", "Реал" встретится с "Бенфикой", "Ювентус" примет "Галатасарай".

Восемь команд ранее обеспечили прямой выход в 1/8 финала: "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенгем", "Барселона", "Челси", "Спортинг" и "Манчестер Сити".

Жеребьевка следующей стадии пройдет 27 февраля в Ньоне, первые матчи 1/8 финала запланированы на 10–11 марта, ответные встречи на 17–18 марта. Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

