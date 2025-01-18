Лига чемпионов. Где и во сколько смотреть первый матч 'Шахтера' в 2025 году. Расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" в среду, 22 января, проведет свой седьмой матч в Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича в номинально домашнем поединок в немецком Гельзенкирхене на "Фелтинс-Арене" примут французский "Брест".

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Брест". Начало в 19:45 по киевскому времени.

Билеты на первый поединок украинцев в ЛЧ в 2025 году доступны в категории public от 41 евро и VIP-категории – от 299 евро. Приобрести их можно на официальном сайте shakhtar.com.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

Букмекеры не видят однозначного победителя в противостоянии. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 2.65, в то время как триумф гостей оценивается показателем 2.76. Ничья также маловероятна (3.57).

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре чемпион Украины был разгромлен в Германии мюнхенской "Баварией" (1:5). До этого "горняки" обидно уступили нидерландскому ПСВ (2:3), выигрывая по ходу 2:0.

В 4-м туре "Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз". Номинально домашний матч завершился со счетом 2:1.

До этого украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ "оранжево-черные" сыграли вничью с "Болоньей" (0:0).

В турнирной таблице "Шахтер" занимает 27-е место.

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