Футболист сборной Украины получил тяжелый удар и не смог продолжить матч в Англии. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко получил травму в 34-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге. 24-летний футболист сборной Украины не смог доиграть поединок против "Ливерпуля".

На 41-й минуте при счете 1:0 в пользу "Эвертона" украинца ударил сзади Дарвин Нуньес. Миколенко неудачно приземлился, после чего несколько минут не смог подняться, корчась от боли.

После того, как украинскому футболисту оказали помощь и обезболили поврежденное место, он смог доиграть тайм, однако на вторую половину не вышел. Вместо Миколенко на поле появился Эшли Янг.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля Миколенко стал одним из главных героев матча 31-го тура АПЛ. Виталий спас свою команду от верного гола в гостевом поединке против "Ньюкасл Юнайтед" (1:1).

Напомним, что Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" в начале 2022 года. По неофициальным сведениям киевляне получат от англичан 23 миллиона евро. Выплата платежей будет растянута на 3 года.

С того времени Виталий сыграл в 84 поединках во всех турнирах, забив три гола.

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