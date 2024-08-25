Леоненко посоветовал футболистов 'Шахтера' 'в мешок и с моста'

Легендарный футболист "Динамо" Виктор Леоненко резко отреагировал на сенсационное поражение "Шахтера" от "Александрии". 24 августа в 4-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) "горняки" уступили со счетом 3:4.

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Леоненко не понимает, почму Пушич "маринует" на скамейке центрального защитника Алаа Грама, которого недавно купили.

"Тренер не враг себе и слабаков ставить в состав не будет. Возможно, новичкам еще нужно время, ведь и при Луческу так было, может, есть лишний вес или еще какие-то факторы. Но для меня непонятна покупка сидящих в запасе футболистов. Их в мешок и с моста! Возможно, "Шахтер" просто обманули и "втюхали" этих игроков. Нахрен покупать запасных, если можно давать шанс своим из академии?" – цитирует Леоненко "Спорт Экспресс".

Бывший динамовец предполагает, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов еще даст немного времени главному тренеру Марино Пушичу.

"Он посмотрит, как "Шахтер" проявит себя в Лиге чемпионов. Если "Шахтер" одержит несколько побед в еврокубках, то поражения от "Полесья" и "Александрии" сразу простятся и забудут", – отметил бывший футболист.

Леоненко добавил, что не видит в данный момент проблем с главным тренером.

"Перед ЛЧ точно не нужно снимать тренера. Будем делать выводы уже после еврокубков. В чемпионате еще можно всех догнать и перегнать. Очки будут терять все", – подытожил эксперт.

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