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Кто уже вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: результаты на 3 июля и полная сетка плей-офф

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Известны шесть пар 1/8 финала
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На чемпионате мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на поля США, Мексики и Канады, подходит к завершению первая стадия плей-офф. По состоянию на 3 июля уже были сыграны 13 матчей, по результатах которым известны шесть пар 1/8 финала первенства.

Главными сенсациями стали вылет двух европейских грандов – Германии и Нидерландов. Также стоит выделить успех швейцарцев, которые достаточно уверенно прошли алжирцев. Кроме того, уже в 1/8 финала зрители увидят битву двух топовых команд – Испании и Португалии.

КТО ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА (НА 3 ИЮЛЯ):

  • Канада
  • Парагвай
  • Бразилия
  • Марокко
  • Франция
  • Норвегия
  • Мексика
  • Англия
  • Бельгия
  • США
  • Испания
  • Португалия
  • Швейцария

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ.

В списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 лидируют капитан сборной Аргентины Лионель Месси и его коллега из французской национальной команды Килиан Мбаппе. Оба футболиста отличились по шесть раз, однако форварду мадридского "Реала" для этого понадобились два удара с пенальти, а его оппонент пять своих мячей провел с игры, а еще один – прямым ударом со штрафного.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор повторил уникальное достижение легенды "Динамо" Игоря Беланова.

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