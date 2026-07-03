Кто уже вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: результаты на 3 июля и полная сетка плей-офф
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На чемпионате мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на поля США, Мексики и Канады, подходит к завершению первая стадия плей-офф. По состоянию на 3 июля уже были сыграны 13 матчей, по результатах которым известны шесть пар 1/8 финала первенства.
Главными сенсациями стали вылет двух европейских грандов – Германии и Нидерландов. Также стоит выделить успех швейцарцев, которые достаточно уверенно прошли алжирцев. Кроме того, уже в 1/8 финала зрители увидят битву двух топовых команд – Испании и Португалии.
КТО ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА (НА 3 ИЮЛЯ):
- Канада
- Парагвай
- Бразилия
- Марокко
- Франция
- Норвегия
- Мексика
- Англия
- Бельгия
- США
- Испания
- Португалия
- Швейцария
СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026
В списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 лидируют капитан сборной Аргентины Лионель Месси и его коллега из французской национальной команды Килиан Мбаппе. Оба футболиста отличились по шесть раз, однако форварду мадридского "Реала" для этого понадобились два удара с пенальти, а его оппонент пять своих мячей провел с игры, а еще один – прямым ударом со штрафного.
Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор повторил уникальное достижение легенды "Динамо" Игоря Беланова.
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