Кто уже вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: результаты на 3 июля и полная сетка плей-офф

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на поля США, Мексики и Канады, подходит к завершению первая стадия плей-офф. По состоянию на 3 июля уже были сыграны 13 матчей, по результатах которым известны шесть пар 1/8 финала первенства.

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Главными сенсациями стали вылет двух европейских грандов – Германии и Нидерландов. Также стоит выделить успех швейцарцев, которые достаточно уверенно прошли алжирцев. Кроме того, уже в 1/8 финала зрители увидят битву двух топовых команд – Испании и Португалии.

КТО ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА (НА 3 ИЮЛЯ):

Канада

Парагвай

Бразилия

Марокко

Франция

Норвегия

Мексика

Англия

Бельгия

США

Испания

Португалия

Швейцария

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

В списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 лидируют капитан сборной Аргентины Лионель Месси и его коллега из французской национальной команды Килиан Мбаппе. Оба футболиста отличились по шесть раз, однако форварду мадридского "Реала" для этого понадобились два удара с пенальти, а его оппонент пять своих мячей провел с игры, а еще один – прямым ударом со штрафного.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор повторил уникальное достижение легенды "Динамо" Игоря Беланова.

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