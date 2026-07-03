"Кто ты такой вообще?!" Футболиста сборной России поставили на место после слов о ЧМ-2026

Полузащитник сборной России Максим Глушенков попал под жесткие и едкие комментарии после того, как заявил о нежелании смотреть матч чемпионата мира-2026 до полуфинальной стадии. Игрок "Зенит" при этом добавил, что хотел бы увидеть триумф на турнире аргентинцев.

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"Чемпионат мира буду смотреть с полуфинала, может быть. Я за Аргентину – нравится Месси. Но болеть – громкое слово. Скорее, отдавать предпочтение", – сказал Глушенков пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

В ответ комментатор Геннадий Орлов жестко поставил на место своего соотечественника. Сотрудник подконтрольного Кремлю телеканала "Матч ТВ" отметил, что Глушенков продемонстрировал настоящую надменность.

"Это снобизм! Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой вообще?! Ты обычный футболист Глушенков! Он так говорит… Он начнет смотреть с полуфинала, потому что это его уровень, что ли?! Это не от большого ума. Мне обидно, что зенитовец так говорит публично! В "Зените" должна быть другая воспитательная система. Это снобизм!" – отреагировал на слова спортсмена Орлов.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что сборная России вылетела бы с ЧМ-2026 уже на групповой стадии.

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