OBOZ.UA знакомил вас, друзья, с результатами многих опросов по итогам футбольного сезона-2024. Сегодня еще об одном.

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Церемония "Футбольные звезды Украины" проводится с 2016 года по инициативе Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов (ВАФП) совместно с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

"Футбольные звезды Украины" - оригинальный формат. 11 игроков (вратарь - четыре защитника - три полузащитника - три нападающих) определяют только их коллеги, игроки отечественных клубов. По количеству поданых голосов названы 11 лучших:

Вратарь - Георгий Бущан ("Динамо");

Защитники - Николай Матвиенко ("Шахтер"), Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубинчак (все - "Динамо");

Полузащитники - Георгий Судаков ("Шахтер"), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо");

Нападающие - Владислав Ванат ("Динамо"), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба - "Полесье").

В число 11 лучших вошли игроки трех команд: "Динамо" (7), "Шахтера" и "Полесья" (по 2).

Лучшие из лучших

Авторитетный британский источник GiveMeSport обнародовал свой рейтинг лучших на сегодняшний день нападающих в мире. Вот первая пятерка: Роберт Левандовски ("Барселона"), Гарри Кейн ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Александер Исак ("Ньюкасл").

Также эксперты издания обнародовали рейтинг лучших в истории футбола атакующих полузащитников. По оценкам вот топ-10: 1. Диего Марадона; 2. Зинедин Зидан; 3. Йохан Кройфф; 4. Андрес Иньеста; 5. Бобби Чарльтон; 6. Мишель Платини; 7. Рууд Гуллит; 8. Кевин Де Брюйне; 9. Зико; 10. Микаэль Лаудруп. Из названных звезд футбола Кройфф и Платини владели "Золотым мячом" по три раза, также обладателями почетного трофея становились Чарльтон, Гуллит, Зидан.

Богатым быть не запретишь

Эксперты GiveMeSport обнародовали и доходы самых высокооплачиваемых на сегодня футболистов мира.

Лидер списка - нападающий клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду. Португалец - пятикратный обладатель "Золотого мяча" - в год зарабатывает 218 миллионов фунтов стерлингов. На втором месте с большим отставанием аргентинец, чемпион мира, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси (103 млн), третий - Неймар (84,31 млн).

В десятку рейтинга также входят: Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Мохамед Салах, Садио Мане и Кевин Де Брюйне. Знакомые в футбольном мире имена.

Призовые от УЕФА

Неутомимый GiveMeSport обнародовал также призовые Лиги чемпионов, о которых позаботился УЕФА. Победитель главного еврокубка может рассчитывать на призовые в размере 27,8 млн долларов. Его соперник по финальному матчу получит 20,6 млн в американской валюте. За вылет в полуфинале неудачники получат от УЕФА 16,7 млн, а неудачники четвертьфиналов - 13,9 млн. Вот такие они, премиальные для топ-клубов Европы.