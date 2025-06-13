В чемпионатах Украины идет напряженный спор не только за медали. В 17-й раз золотые награды достались "Динамо", впервые серебряными призерами стали футболисты "Александрии", а бронзовыми – игроки "Шахтера". Идет также борьба и за места в турнирной таблице за право остаться в Премьер-лиге.

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Лучшие бомбардиры команд стараются почаще огорчать вратарей соперников. Вот 10 лучших голеадоров УПЛ последних десяти лет:

2015/2016 – Алекс Тейшейра ("Шахтер"), 22 мяча

2016/2017 – Андрей Ярмоленко ("Динамо"), 15 мячей

2017/2018 – Факундо Феррейра ("Шахтер"), 21 мяч

2018/2019 – Жуниор Мораес ("Шахтер"), 19 мячей

2019/2020 – Жуниор Мораес ("Шахтер"), 20 мячей

2020/2021 – Владислав Кулач ("Ворскла"), 15 мячей

2021/2022 – Не завершен

2022/2023 – Артем Довбик ("Днепр-1"), 24 мяча

2023/2024 – Владислав Ванат ("Динамо"), 14 мячей

2024/2025 – Владислав Ванат ("Динамо"), 17 мячей

Без поражений

В 30-ти матчах подопечные Александр Шовковского 20 раз одержали победу над своим соперником, 10 матчей свели вничью и не потерпели ни одного поражения. Забили 61 мяч, пропустили 19, набрав 70 очков. Для "Динамо" это 32-й комплект наград чемпионатов Украины. Киевляне 17-й раз стали чемпионами Украины, 13 раз они выигрывали чемпионаты СССР. 30 чемпионских титулов дали право на динамовской эмблеме расположить третью звездочку. В футболках с тремя звездочками над эмблемой динамовцы вышли на церемонию торжественного награждения.

Кстати, это четвертый сезон для "Динамо", в котором киевляне не знали горечи поражений. Ранее динамовцам это удавалось в сезонах 1999/2000 (16 команд), 2006/2007 (16 команд) и 2014/2015 (14 команд).

5 топ-бомбардиров чемпионатов Украины

124 гола - Максим Шацких, 123 – Сергей Ребров, 117 – Евгений Селезнев, 114 – Андрей Ярмоленко, 105 – Андрей Воробей. Шацких свои мячи забил, играя в пяти клубах Украины, Ребров - в двух, Селезнев – в пяти командах, Воробей – в четырех клубах, Ярмоленко же все свои мячи в чемпионате Украины забил, играя в одной команде – "Динамо". С киевлянами Ярмоленко продлил контракт и постарается обойти конкурентов по количеству забитых мячей.

Осенние испытания

OBOZ.UA напоминает вам, друзья, календарь шести осенних отборочных матчей ЧМ-2026 в европейской группе D нашей сборной.

1-й тур, 5 сентября, Украина – Франция

2-й тур, 9 сентября, Азербайджан – Украина

3-й тур, 10 октября, Исландия – Украина

4-й тур, 13 октября, Украина – Азербайджан

5-й тур, 13 ноября, Франция – Украина

6-й тур, 16 ноября, Украина – Исландия

Свои "домашние" матчи сборная Украины планирует проводить на стадионе польского города Вроцлав. Добавим, что в европейской зоне отбора 12 групп: в некоторых - по 4 команды, в других – по 5. Победители 12 групп получают прямые путевки в финальный турнир с участием 48 сборных. 12 команд, занявших вторые места, а также 4 сборные, которых определит Лига наций УЕФА, разыграют еще четыре европейские путевки. Европу на ЧМ-2026 будут представлять 16 сборных. Хочется надеяться, что среди них будет и сборная Украины.