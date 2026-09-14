Кривой Рог – боль украинского футбола. Почему там продолжают играть, несмотря на постоянные воздушные тревоги

Поездка на футбольный матч в Кривой Рог – уже давно изнурительное испытание для всех команд. К сожалению, российский террор в Днепропетровской области силен: дроны и КАБы там появляются каждый день, а в последние недели участились атаки на крупные города. Поэтому проводить там матчи УПЛ фактически невозможно, что нам доказал перенесённый матч против "Харькова". Но почему, несмотря ни на что, в Кривом Роге продолжают играть? Можно ли решить этот вопрос? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Матчи в Кривом Роге влияют на игру команды

Домашние матчи "Кривбасса" без сирены – редкий случай, с начала этого сезона такое было лишь один раз. В первом туре один раз прерывали из-за сирены игру с "Карпатами", в третьем туре матч против "Левого Берега" из-за длительной сирены перерыв между таймами растянулся аж на 2 часа. Пятый тур с "Колосом" – и обошлось без воздушных тревог! Но какая разница в играх, ведь криворожцы до сих пор не выигрывали дома, а матч с ковалевцами, который уложился в 90 минут, закончился ничьей 2:2. Кульминация произошла 11 сентября – "Кривбасс" и "Харьков" ждали четыре часа, но так и не смогли начать игру. Встречу перенесли на неопределённый срок.

Кривой Рог – одна из главных целей россиян через реку

Обстрелы Криворожья в 2026 году происходят каждую неделю, а мониторинговые каналы фиксируют дроны над городом или рядом с ним чуть ли не каждый день. От города до фронта (в Запорожской области через реку Днепр) всего 70 километров, это один из ближайших к фронту или российской границе городов Украины, где проходят соревнования элиты. Шахеды и ракеты долетают буквально за считанные минуты, поэтому там так часто объявляют тревогу.

Жители Криворожья знают, что такое коварные вражеские обстрелы после атак на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, а особенно после удара дронов по ТРЦ в августе. Вспомните и тот факт, что россияне уничтожили все отели города. Самым громким случаем стала атака на отель "Аврора" в 2024 году – именно там планировали остановиться футболисты и тренерский штаб "Шахтера" перед выездным матчем УПЛ.

Но почему в Кривом Роге продолжают играть? Это сложный и обширный вопрос. Важное место занимает символическая функция спорта: проведение игр в прифронтовой зоне передает послание о несокрушимости как местным жителям, так и более широкой аудитории, демонстрируя, что город продолжает жить. Или тот факт, что аренда чужих стадионов и постоянное проживание команды в отелях означали бы огромные финансовые затраты. Не стоит забывать, что в определенной степени это президентский проект, и его задачей было возродить большой футбол в Криворожье еще до полномасштабной войны. Поэтому "Кривбасс" продолжает играть дома, что, безусловно, создает огромные проблемы для всего чемпионата. А ещё есть тот момент, что западные регионы перегружены: туда переместилось очень много клубов из прифронтовых регионов, поэтому лишь в нескольких областях они просто скопились. Это не даёт ни преимущества в плане стадионов, которые потребуют большего обслуживания, ни в плане базы болельщиков.

Перенесённый матч – криворожская закономерность

История показывает, что прямо сейчас играть в Кривом Роге нельзя. В сезоне 24/25 была такая же история с участием "Кривбасса": тогда номинально выездной матч 19-го тура с "Ингульцем" тоже пришлось переносить. Его запланировали на первое марта на местном стадионе "Горняк", но воздушная тревога тогда звучала в Днепропетровской области с самого утра и почти весь день. Поэтому команды даже на стадион не приезжали, а дирекция УПЛ приняла решение в отсутствие игроков в раздевалках.

Прошло всего 2 недели – и снова пришлось переносить матч "Кривбасса"! Тогда, в 21-м туре, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области перед запланированным началом матча, и еще дважды – когда уже должен был прозвучать свисток. Команды успели провести разминку и сыграть менее двух минут. Сколько раз прерывались игры криворожской команды в сезоне 25/26 или за эти несколько месяцев – и не сосчитать.

6-й тур УПЛ страдает из-за россиян

Количество матчей Премьер-лиги, которые прерывались из-за воздушных тревог за годы полномасштабной войны, давно достигло сотни, а число этих пауз вообще может исчисляться тысячами. Но проблема глобальная. Шестой тур УПЛ пришелся на период массированного нашествия дронов на все регионы Украины, когда удары наносились и по западным областям. В тишине прошли пятничный матч "Колоса" с "Карпатами" и субботний матч ЛНЗ и "Оболони". А вот дальше был двойной удар: когда не стартовал "Кривбасс", мы узнали, что переносят и матч "Вереса" с "Кудривкой", там дождались ночи и тоже решили не играть по расписанию.

И несмотря на то, что в воскресенье обошлось без перерывов из-за сирены, нас ждут ещё два сегодняшних матча. Каждая такая пауза – это огромные задержки и проблемы с поддержанием тренеров и футболистов в нормальном тонусе для проведения матча на дистанции. И уже не говорим о том, как это сказывается на судьях, медиках, комментаторах и всех остальных лицах, причастных к проведению каждого матча УПЛ.

Что делать с футболом в Кривом Роге?

Можно ли решить этот вопрос, чтобы матчей с переносом в УПЛ наконец стало меньше? Да, есть что сделать, но нужна политическая и управленческая воля. Оптимальное решение – перенести домашнюю арену в другой город. Вариант с Днепром точно нельзя рассматривать: там такая же ситуация с безопасностью, в отдельные дни сирены звучат часами без перерыва, а российские реактивные БПЛА долетают от линии соприкосновения за считанные минуты. Поэтому, к сожалению, Днепропетровская область пока вообще не может стать домом для футбола.

Рядом есть стадионы в Александрии или Ингульце, готовые принимать матчи самого высокого уровня. Но тогда нужно решить вопрос со свободными местами, ведь оба клуба выступают в Первой лиге. Финансовые аспекты, касающиеся логистики и аренды поля – это уже второстепенные вопросы. Игра либо состоится, либо снова будет перенесена, это очевидно. Можно было бы разработать специальный график и назначить все матчи ещё раньше (хотя они и так уже все запланированы исключительно на 13 часов). Да, это ударит по телевизионным правам и трансляциям УПЛ, но позволит избежать огромного количества перенесённых игр чемпионата.

Фантастический план – это когда Дирекция УПЛ признает, что прифронтовые стадионы невозможно втиснуть в стандарты мирного времени. Он требует отдельных протоколов, способных защитить и игроков, и возможность показа игры. Пока Кривой Рог не может быть домом для футбола, поэтому и матчи в нём проводить не стоит.