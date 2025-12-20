'Кривбасс' победил 'Запорожье' в Суперлиге Favbet

В рамках регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в Николаеве состоялся матч между Кривбассом и Запорожьем. Поединок завершился со счетом 84:68.

Едва команды успели начать матч, как через 23 секунды он был остановлен из-за воздушной тревоги. Через полтора часа игра была возобновлена и Кривбасс достаточно легко выиграл первую четверть: залогом этого стал стартовый рывок 11-2. Запорожье начало приходить в себя благодаря точным броскам Киктева и Эйсы. И все же, сократить отставание до первого перерыва им не удалось – 25:14 по итогам первой десятиминутки.

В начале второй четверти команды обменялись дальними попаданиями: у Кривбасса отличился Пикок, у Запорожья – Ловингс. Однако у номинальных гостей нашлись свои козыри: это Лещина дважды подряд попал с дальней дистанции и вернул интригу в матч. Кривбасс хоть и старался держать дистанцию в счете, но команда Дмитрия Щиглинского смогла приблизиться на расстояние 9 очков – 44:35 перед большим перерывом.

В третьей четверти Кривбассу удалось нарастить свое преимущество и оторваться от соперника на 13 очков, впрочем во второй половине четверти запорожцы наверстали упущенное: наконец свою игру почувствовали Ловингс и Эйса. На последнюю четверть команды выходили с преимуществом Кривбасса в 8 очков (63:55), и в определенные периоды игрокам Запорожья удавалось приблизиться к сопернику на расстояние в 4 очка. Однако на финише матча криворожской команде удался фантастический рывок 11-0, что и определило победителя матча.

Самым результативным игроком этой встречи стал форвард Кривбасса Александр Пикок, который набрал 29 очков и добавил к ним 6 передач и 6 подборов.

Следующий матч Кривбасс проведет завтра, его соперником будет Днепр. Эта игра начнется в 13:00. А вот Запорожье в этот же день встретится с Нико-Баскетом, начало – в 16:00.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Николаев. СК Надежда

Кривбасс – Запорожье 84:68 (25:14, 19:21, 19:20, 21:13)

Кривбасс: Далкорт 20 + 8 подборов + 5 потерь, Хилл 10 + 13 подборов + 2 блок-шота, Водолазский 10 + 5 подборов, Пикок 29 + 6 подборов + 6 передач, Скира 13 + 4 подбора – старт; Триколенко 2 + 5 подборов, Бибиков 0, Бречка 0, Нагорный 0, Пашолок 0, Мельник 0.

Запорожье: Лещина 9 + 4 подбора + 3 передачи, Ловингс 26 + 5 подборов + 4 перехвата, Эйса 10 + 5 подборов + 4 передачи, Меттьюз 7 + 6 подборов + 3 передачи, Киктев 5 – старт; Климанов 4 + 3 подбора, Петренко 3, Величко 4, Терехин 0, Суркис 0.