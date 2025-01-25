'Кривбасс' оформил камбек и победил 'Ривне' в Суперлиге Favbet

Кривбасс одержал победу в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, победив Ривне на его же площадке со счетом 66:64.

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Хозяева лучше начали матч, получив 11 очков преимущества по итогам двух четвертей. До большого перерыва преимущество хозяев достигало максимальных в этой игре 17 очков.

Но уже в третьей десятиминутке Кривбасс оформил камбек, отыграв 10 очков за третью четверть и вырвав победу в напряженном клатче. Гости выиграли, несмотря на 24 потери и проигранную подборку, продемонстрировав лучшие бросочные показатели. Ровно собрал 24 подбора в нападении, но солидного преимущества под щитами команде Михаила Переверзия в этом матче не хватило.

Лучшим у победителей стал игрок сборной Украины Михаил Бублик, набравший 19 очков.

Кривбасс вышел вперед в сезонной серии с ровенчанами (2-1) и обошел их в турнирной таблице. Обе команды пока имеют показатель 9-9, но за счет преимущества в сезонной серии криворожцы поднялись на третье место, сдвинув Ровно с топ-3.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Ровно - Кривбасс 64:66 (19:9, 21:20, 10:20, 14:17)

Ровно: Браун 20 + 10 подборов - 4 потери, Фуллер 9, Соловьев 9, Тимощук 3 + 3 передачи - 5 потерь, Гарбарь 2 + 7 подборов - старт, Головчик 9 + 8 подборов + 3 перехвата - 4 потери, Чиж 7, Герасимчук 5, Поносов 0

Кривбасс: Баранка 19 + 4 передачи + 4 подбора, Быков 11 + 6 подборов, Ловингс 8 + 6 подборов - 4 потери, Триколенко 4 - 4 потери, Водолазский 2 + 5 подборов - старт, Хант 11 - 6 потери, Келли 9 + 4 передачи + 4 перехвата - 3 потери, Пестик + 3 блок-шота