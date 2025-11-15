Криштиану Роналду совершил гнусный поступок в матче сборной Португалии и был выгнан с поля. Видео

40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в квалификации чемпионата мира 2026. Инцидент случился в матче против сборной Ирландии.

На 59-й Криштиану исподтишка ударил локтем по спине Дара О'Ши, после чего последний упал как подкошенный и стал кататься от боли на газоне. Изначально главный арбитр из Швеции Гленн Нюберг встречи вначале показал желтую.

В это время Роналду жестом показывал ирландским фанатам, что те слишком много плачут. После просмотра VAR рефери сменил решение и удалил португальскую звезду.

Уже уходя с поля Роналду устроил скандал с тренером сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона на боковой линии. Как передает The Sun португалец с сарказмом "похвалил" его за то, что тот оказал давление на судью.

Португалия в итоге проиграла Ирландии 0:2. Дубль в первом тайме оформил Трой Парротт.

