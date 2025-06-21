Красавица из Украины выиграла престижный международный турнир по бодибилдингу, куда допустили россиян. Фото и видео

Фитнес-тренер из Черкасс Мария Бурлака стала победительницей престижного турнира по бодибилдингу — EMPRO Classic Spain 2025. Соревнование состоялось во в Аликанте (Испания) и собрало лучших атлетов со всего мира. Туда были допущены и россияне.

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Бурлака продемонстрировала свою идеальную форму и стала лучшей в категории фитнес-бикини.

OBOZ.UA предлагает своим читателям насладиться кадрами с турнира а также пост-соревновательной фотосессии, в которой приняла участие 39-летняя спортсменка.

Напомним, что в 2021 Мария оформила золотой хет-трик: к двум победам в категории "фитнес-бикини" среди мастеров (возраст 35–39 лет) — в ростовой категории до 164 см и в абсолютке — Мария добавила золото среди женщин в категории до 158 см.

В 2023-м Бурлака получила звание "Заслуженный мастер спорта Украины" по бодибилдингу — соответствующий приказ был подписан Министерством молодежи и спорта 5 июля. Такое признание она заслужила благодаря своим победам на чемпионатах мира в 2020, 2021 и 2022 годах.

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