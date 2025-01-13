Костюк с камбэком выиграла матч на старте Australian Open-2025, прервав жуткую серию

Лучшая теннисистка Украины Марта Костюк победно стартовала на первом в сезоне турнире серии Большого шлема – Australian Open-2025. Наша соотечественница не без проблем обыграла представительницу Японии Нао Хибино, потратив на это три сета – 3:6, 6:3, 6:1.

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Поединок продолжался 1 час 45 минут. За это время украинка шесть раз подала навылет, реализовала все пять брейкпоинтов и выиграла 30 активных розыгрышей. В пассеве Костюк 11 двойных и 41 невынужденная ошибки.

Для Марты эта победа стала первой в 2025 году. До этого она потерпела два поражения подряд на турнирах в Брисбене и Аделаиде, а также в ноябре минувшего года в 1/8 финала в Ухане. Во втором круге Australian Open 22-летняя киевлянка сразится с 92-й ракеткой мира Юле Нимайер.

Другая наша соотечественника Элина Свитолина уверенно переиграла на старте супертурнира в Мельбурне первую ракетку Румынии Сорану Кырстю – 6:4, 6:4. Для одесситки это был первый матч с сентября минувшего года. За выход в третий круг украинка сыграет с Кэролайн Доулхайд из США, которая идет 82-й в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZ.UA, муж Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис одержал победу на престижном турнире категории ATP 250 в Окленде, завоевав свой 13-й титул в карьере.

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