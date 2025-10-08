Кошмар Реброва продолжается: Украина потеряла еще одного звездного легионера на матч с Исландией в отборе ЧМ-2026

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк не поможет сборной Украины в ближайшем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Исландией. "Сине-желтые" сыграют в Рейкьявике уже 10 октября, однако 21-летний опорник останется вне заявки на поединок.

Об этом в своем Telegram-канале информирует проект "ТаТоТаке". По его данным, врачи "сине-желтых" провели углубленное медицинское обследование и подтвердили у футболиста повреждение связок сустава голеностопа, которое Егор получил в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

При этом Ярмолюк останется в расположении национальной команды, так как тренерский штаб Сергея Реброва надеется, что игрок сможет восстановиться к игре с Азербайджаном 13 ноября.

Ранее Ребров лишился универсала "Ноттингема" Александра Зинченко и вингера турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, которого заменил Олегом Очеретько из донецкого "Шахтера".

Позже стало известно о травмах защитника "Динамо" Александра Тымчика и звезды испанской "Жироны" Виктора Цыганкова. Также тренер сборной вызвал в команду абсолютного дебютанта.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

