'Усик завершит карьеру...' Назван следующий абсолютный чемпион в супертяжелом весе

Директор Usyk Team Сергей Лапин считает, что после того, как Александр Усик завершит карьеру, новым доминатором в супертяжелом дивизионе станет Энтони Джошуа. При этом Лапин уточнил, что точных сроков, когда Александр примет решение "повесить перчатки на гвоздь" еще нет.

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"Решение остается за Александром. Он получает удовольствие от того, что делает. Он в отличной форме, готов к боям. Усик говорил, что уйдет из бокса, когда устанет от него. Но сейчас он в отличной форме и наслаждается процессом. Действительно, в этом году у него еще два боя, но кто знает, что будет дальше", сказал Сергей.

В интервью Mail Sport Лапин признался, что уверен в перспективах Джошуа.

"Мы говорили с Энтони о наших тренировочных лагерях, о подходе к боксу. Он отличный парень, и нам приятно общаться с ним. Он анализирует свои ошибки. Мы обсуждали его сильные боксерские навыки и наше видение бокса. У нас много схожих взглядов и идей. Мы верим в него и его возможности. Считаем, что он – отличный боец. И по завершении карьеры Александра, по нашему мнению, именно Джошуа станет следующим абсолютным чемпионом. Он очень сильный боксер и настоящий английский джентльмен", – подытожил Лапин.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2021-го Усик (19-0, 13 KO) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал обладателем четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе после того, как выиграл все титулы в категории ниже. По итогам поединка в Лондоне все судьи отдали предпочтение нашему соотечественнику 117-112, 116-112, 115-113.

В августе 2022-го между Усиком и Джошуа состоялся реванш, в котором вновь триумфовал украинский боец, защитив свои титулы. Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) прошла всю дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей: 115-113, 113-115, 116-112.

В сентябре 2024-го Джошуа сенсационно проиграл соотечественнику Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО). Поединок за титул Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе, которым владеет Дюбуа и который ранее принадлежал Александру Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

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