Когда повсюду лишь Румыния. Хоккейная сборная Украины проведет Еврокубок наций против одной команды

11-го декабря сборная Украины по хоккею начнет второй этап Европейского кубка наций - мы сыграем следующие игры против Румынии. Но так получилось, что у нас трижды будет один и тот же соперник. Почему так и чем подопечным Христича помогут одинаковые полутоварняки против румын? OBOZ.UA рассказывает все детали нового этапа евротурнира.

Идея у соревнований есть. Но не всем сборным зашло

Цель Европейского кубка наций вроде бы логична: это как Лига наций в футболе, чтобы было поменьше просто товарняков и была возможность поддерживать форму, играя за условный кубок. Украине выпала честь быть дебютантом на новосозданном турнире. Международная федерация планировала создать что-то на замену Еврохоккей-челленджу, когда сборные сыграют больше официальных матчей в международные паузы, а соперники будут близки по рейтингу. Запланировали 3 этапа: ноябрь, декабрь и февраль.

Сначала Украина должна была играть с Литвой и Румынией. В этом месяце должна была присоединиться еще Испания, а уже в следующем году состав наших соперников полностью бы переделали, чтобы попробовать силы еще против Словении, Великобритании и Польши. Но надо сказать, что команды не особо обрадовались ЕКН и начали сниматься с соревнований - из нашей группы исчезли литовцы и испанцы. После таких изменений пока неизвестно, кто же останется до третьего этапа нового турнира. Отметим, что из всех возможных сборных нам важны Литва и Польша, которые будут соперниками на ЧМ-26 в дивизионе ИА. Украинский тренер Дмитрий Христич тоже удивлен организацией:

Формат, конечно, хорош, потому что мы можем играть с командами, которые по рейтингу находятся недалеко от нас. Но пока он сырой — еще есть определенные недоработки. Например, на следующий сбор мы снова будем играть одну товарищескую и одну официальную игру с Румынией, а других команд в декабре не будет. Насколько я знаю, Литва и Испания отказались по своим причинам. То есть у нас пока планируется только один спарринг-партнер — Румыния. Ничего страшного, потренируемся с ними - Дмитрий Христич, тренер сборной Украины по хоккею

Румыния на весь год

Один соперник на весь игровой слот выглядит странно, если не учитывать обстоятельства, что другие сборные обратили больше внимания на собственную подготовку по своему плану. Ведь к этому кубку привлечены только 18 команд Европы. Поэтому то, что осталась Румыния - даже интересно. Команда Христича играет с румынами целый год, провели 4 матча и ждет еще 3. Последняя очная встреча была 7-го ноября, когда желто-синие тоже легко одержали победу 1:4. Первый период получился в борьбе, второй мы едва не провалили, и только на третий собрались и разгромили чужие ворота с большой вовлеченностью Пересунько.

В 2025-м Украина провела 12 игр (5 товарищеских), эти станут финальными для хоккейного сезона. В мировом рейтинге наша сборная 27-я, тогда как Румыния занимает 23-е место. Но надо заметить, что из 12-ти матчей мы выиграли 7, тогда как соседи из 9 игр праздновали победу только один раз, в февральском спарринге против украинцев. Там происходит перезагрузка, ведь ЧМ-25 они провалили и вылетели в Дивизион ІВ. Состав планируют омолаживать и ЕКН для них как тестовая площадка. Собственно, как и для нас.

Кого вызвали в лагерь сборной?

ФХУ отмечает, что в условиях одинаковости соперников, и Украина, и Румыния смогут испытать игроков основы и дебютантов, а также задействовать кандидатов в состав на ЧМ-2026. Команда Христича будет состоять из 26 хоккеистов: 3 голкипера, 9 защитников и 14 игроков нападения. Из украинского первенства взяли представителей 4 клубов: "Сокол", "Шторм", "Кременчуг" и "Киев-Кепиталз", больше всего от бронзового призера прошлого розыгрыша. Также есть легионеры из Италии, Польши, Франции, Словакии и Швейцарии. Полный ростер выглядит так:

Вратари: Олег Петров, Эдуард Захарченко, Сергей Писаренко

Защитники: Артем Гребеник, Никита Кругляков, Иван Сысак, Владимир Волков, Денис Матусевич, Евгений Ратушный, Руслан Здоровец, Никита Полоницкий, Алексей Янишевский

Нападающие: Александр Пересунько, Виктор Захаров, Денис Бородай, Виталий Лялька, Алексей Ворона, Михаил Ковальчук, Илья Крикля, Денис Гончаренко, Глеб Кривошапкин, Евгений Абаджян, Владислав Брага, Денис Жеребко, Вадим Мазур, Даниил Тищенко

Здесь важно обратить внимание на третьего вратаря Петрова, на возвращение Вороны и перевод в основу Ляльки. А еще вместо Дахновского, Тимченко, Куприянова, Середницкого, Сидоренко и Стецюры довызваны Кругляков, Тищенко, Гончаренко и Брага.

Украина активно готовится к ЧМ-26

Хоккейные чемпионаты проводят каждый год и их структура сложная: победа позволяет повыситься в Дивизионе (у нас сейчас Дивизион ІА, второй по рангу), но каждый раз наверх идет только один коллектив. Исключение - действующий чемпионат, потому что мы здесь уже были и в 2026 можем попасть на самый высокий уровень соревнований. Биться за мировой кубок с мастодонтами (вроде Канады, Чехии и Финляндии) можно только там, а с уровня ІА на самый высокий этап выходят сразу 2 команды из 6. Это большой шанс для желто-синих, почему бы не попробовать? Тем более, этой весной лишь крохи не хватило, чтобы подвинуть Италию.

Именно поэтому для нас важны такие соревнования, как ЕКН. Здесь можно проверить резервы, интегрировать новичков, "бесплатно" наработать какие-то схемы, реализовать авантюрные идеи и получить несколько месяцев на их улучшение. Даже с Румынией получилось хорошо: команда Христича будто весь год проводит внутренний спарринг, но соревнуются не свои против своих, а сильнейшие украинские йокеисты против похожей по уровню команды. Три таких спарринга очень уместны перед битвой за хоккейную элиту.

Расписание игр и где смотреть

Матчи с Румынией будут сыграны за 3 дня, все начинаются в 19:30. Они запланированы на 11, 12 и 13 декабря. Покажет игры телеканал Суспільне Спорт.