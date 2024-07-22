Когда и во сколько открытие Олимпиады-2024: время начала и расписание трансляций церемонии

Столица Франции Париж принимает главное спортивное событие нынешнего лета – тридцать третьи по счету летние Олимпийские игры. Соревнования состоятся в 32 видах спорта, в которых почти 11 тысяч атлетов разыграют 329 комплектов наград.

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КОГДА ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024

Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр состоится за пределами стадиона. Французы решили организовать ее на реке Сена, а датой, когда начинается турнир, назначили пятницу, 26 июля.

ВО СКОЛЬКО ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024

Парад спортсменов будет проходить на лодках. Каждая делегация будет передвигаться на отдельном судне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024

Украинские любители спорта смогут наблюдать за трансляцией из Парижа. Прямой эфир организовывает "Суспильне" на своих региональных каналах и "Суспильне Спорт", а также канал "Перший". Кроме того, посмотреть шоу можно будет на "Евроспорт 1", доступный на видеосервисе Megogo.

Самое открытие ОИ-2024 будет длиться три часа и завершится зажжением олимпийского огня и традиционным салютом. Ожидается, что в церемонии примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спортсмены отказались жать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже, чем вызывали истерики в РФ.

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