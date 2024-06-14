Когда и во сколько футбол Украина – Румыния: время начала матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в четвертый раз подряд принимает участие в чемпионате Европы. Команда Сергея Реброва добилась этого права благодаря успеху в плей-офф квалификации к первенству, когда поочередно добыла волевые победы над командами Боснии и Исландии.

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Первым соперником "сине-желтых" на полях в Германии станет команда Румынии. Также в группе Е выступают представители Словакии и Бельгии.

КОГДА УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Подопечные Реброва откроют для себя главный турнир нынешнего лета в понедельник, 17 июня. Встреча состоится на поле мюнхенского стадион "Альянц Арена".

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Поединок состоится в дневной сессии, а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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