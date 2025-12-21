Ключевого футболиста титулованного украинского клуба на отдыхе забрал ТЦК

Левого защитника сумской "Виктории" Андрея Дедяева забрали в ТЦК во время его пребывания вне расположения клуба, сообщает UA-Футбол со ссылкой на собственные источники. Инцидент произошел в Каменском, где футболист находился в отпуске и поддерживал игровую форму.

Видео дня

31-летний игрок был задержан во время участия в матчах по мини-футболу. Какая дальнейшая судьба Дедяева на данный момент остается неизвестной.

Андрей в сумской клуб перешел как свободный агент из ЮКСА Тарасовка. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.

С тех пор является основным левым защитником "Виктории" и стабильно выходил в стартовом составе команды. В первой части сезона Первой лиги он принял участие в 16 из 18 матчей чемпионата, а также провел три игры в Кубке Украины.

Действующий контракт футболиста с сумским клубом рассчитан до июля 2026 года. Первую часть сезона "Виктория" завершила на 10-м месте турнирной таблицы Первой лиги.

Футбольный клуб "Виктория" был основана в 2015 году и изначально представлял поселок Николаевка Сумской области. Клуб быстро добился успехов на региональном и любительском уровнях, став двукратным чемпионом Украины среди любителей и дважды сыграв в финале любительского Кубка страны, а также регулярно входя в число призеров чемпионата Сумской области.

В 2021 году "Виктория" перешла на профессиональный уровень, а с 2023 года выступает в первой лиге и базируется в Сумах. Домашние матчи команда проводит на стадионе "Юбилейный", а самые значимые титулы в истории клуба связаны именно с победами в любительском чемпионате Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!