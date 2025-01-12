Клуб украинской Премьер-лиги держал в заложниках футболиста сборной Конго

Бени Макуана, бывший игрок житомирского "Полесья", рассказал, что руководство клуба забрало у него паспорт на несколько дней. По словам футболиста, такие действия нанесли ему серьезную психологическую травму, из-за чего он даже задумался о подаче жалобы в суд.

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Сообщается, что вице-президент клуба Владимир Тесля не возвращал документ, из-за чего Макуана задержался в Украине почти на неделю. Сейчас игрок уже вернулся на родину.

"Я во многом пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, вице-президент повел себя довольно плохо", – сказал Макуана в интервью Tribuna.

Ранее 22-летний футболист из Конго сообщил об уходе из "Полесья" и поблагодарил Житомир за все, что он получил в этом городе.

Макуана был переведен во вторую команду за нарушение дисциплины, но позже вернулся в основной состав. В этом сезоне он успел сыграть 7 матчей в УПЛ.

"Полесье" в турнирной таблице УПЛ после зимней половины сезона с 27 очками занимает 5-е место.

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