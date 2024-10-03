Клуб НХЛ сделал свой логотип с гербом Украины и в желто-голубых цветах. Фотофакт

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Винипег Джетс" представила свой новый логотип "Украинское наследие", с которым выйдет на лед в матче в честь украинской общины канадской провинции Манитоба, столицей которого является город Винипег. Поединок состоится 2 января 2025 года против "Анахайма".

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Логотип был создан Андреем Собчуком, который родился в Луцке, и переехал в Канаду со своей семьей, чтобы продолжить карьеру графического дизайнера после начала полномасштабного вторжения 2022 года.

Дизайн включает геометрические узоры из украинской вышивки, которые часто встречаются на рукавах вышиванок и краях рушников. Также на эмблеме присутствуют восьмиконечные звезды, также известные как мальвы, которые символизируют соединение мужской и женской энергии, а также стабильный порядок и гармонию, царящие во вселенной и в жизни каждого человека.

Вместо традиционных красного, черного и белого, связанных с украинской вышивкой, используются синий и желтый цвета, отражающие цвета украинского флага. Эти цвета также символизируют небо и пшеничные поля — элементы, имеющие важное значение как в Манитобе, так и в украинской культуре. Украинский герб символизирует украинскую национальную идентичность, богатую историю и культурное наследие страны. Его интеграция с логотипом "Виннипег Джетс" подчеркивает важность украинской общины в Манитобе.

"Я реализовала свою страсть к дизайну в спортивной индустрии. Рад быть дизайнером логотипа для этого мероприятия и поделиться богатой культурой и духом Украины с нашим сообществом", - цитирует Собчука сайт НХЛ.

Одежда с логотипом уже доступна в интернет магазине клуба. Худи можно купить за 75 долларов США, а футболку за 30$.

В прошлом сезоне "Винипег" занял второе место в Западной конференции, но в плей-офф сенсационно вылетел в 1/8 финала, уступив "Колорадо" (2:4). Сезон 2024/2025 клуб из провинции Манитоба начнет 10 октября игрой с "Эдмонтоном".

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